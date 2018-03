Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Für das Jahr 2014 lassen sich laut einer Studie des Umweltbundesamtes statistisch etwa 6.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) zurückführen. Die Studie zeigt nach Angaben der Behörde außerdem, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid im Zusammenhang mit Krankheiten wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Schlaganfall, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und Asthma stehe.

"Gerade in den verkehrsreichen Städten besteht Handlungsbedarf", sagte die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger. Das habe das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. "Selbst Fahrverbote sind als letztes Mittel demnach möglich." Es müsse gelingen, in den nächsten Jahren zumindest die Grenzwerte einzuhalten und vielleicht sogar "etwas weiter nach unten zu kommen", mahnte sie bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Stickstoffdioxid sei kein isoliertes Umweltproblem, sondern stehe stellvertretend für eine Vielzahl weiterer Probleme, die mit unserer Mobilität zusammenhängen, vor allem dem Einfluss des motorisierten Individualverkehrs". Krautzberger forderte als Konsequenz deshalb eine Reduzierung dieses Verkehrs. "Man braucht intelligente Verkehrskonzepte für die Großstädte, die mit möglichst wenig Individualverkehr auskommen", betonte die Behördenchefin.

March 08, 2018

