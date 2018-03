Von Gabriele Steinhauser und Hans-Joachim Koch

JOHANNESBURG (Dow Jones)--Der Softwarehersteller SAP SE hat bei einer internen Untersuchung seiner südafrikanischen Tochter "Hinweise auf Fehlverhalten" sowie weitere Zahlungen an Unternehmen aus dem Umfeld der Gupta-Familie festgestellt. Die Guptas stehen im Zentrum eines politischen Korruptionsskandals in Südafrika. Dagegen hätten sich keine Beweise für fragwürdige Zahlungen an Regierungsbeamte oder Mitarbeiter staatlicher Unternehmen im Zusammenhang mit Verträgen mit Eskom und Transnet ergeben. Hier seien zwar Kommissionen in Höhe von 10 bis 14,9 Prozent gezahlt worden, die aber unter der Schwelle von 15 Prozent lagen, ab der sie durch das Executive Board von SAP überprüft werden.

Die Zahlungen zwischen Dezember 2014 und Juni 2017 summierten sich auf 112,7 Millionen südafrikanische Rand (umgerechnet ca 7,7 Millionen Euro) an drei mit den Guptas verbundene Unternehmen. Transnet ist der staatliche Eisenbahn- und Hafenbetreiber, Eskom der staatliche Energieversorger. SAP bekräftigte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und seine internen Compliance-Regeln verschärft zu haben.

Das Unternehmen hatte im Oktober mitgeteilt, das US-Justizministerium und die Securities and Exchange Commission (SEC) über Zahlungen an Unternehmen informiert zu haben, die mit den Guptas in Verbindung stehen. Mitglieder dieser Familie gelten als enge Freunde des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma. Gegen sie laufen Ermittlungen durch die südafrikanischen Behörden wegen Korruptionsvorwürfen. Sie sollen ihre Freundschaft mit Zuma genutzt haben, um lukrative Staatsaufträge zu bekommen und Regierungsgeschäfte zu beeinflussen.

Zuma, der vergangenen Monat als Präsident zurücktrat, und die Guptas, die einst ein breites Firmenimperium kontrollierten, haben beide Fehlverhalten geleugnet. Philipp Klarmann, Leiter Ermittlungen und Antikorruption bei SAP, sagte, das Unternehmen stehe in ständigem Kontakt mit den US-Behörden und kooperiere bei deren Ermittlungen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob SAP mit Bußgeldern oder Sanktionen zu rechnen habe.

