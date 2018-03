Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagmittag nach einer festeren Eröffnung nur noch knapp im Plus. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex bewegt sich zur Berichtszeit aber weiter um die Marke von 8800 Punkten, aktuell genau drauf. Ein Thema an den Aktienmärkten, das die Gemüter beunruhigt, bleibt der drohende Handelskrieg. Die Hoffnungen diesbezüglich ruhen nun offenbar auf Vizepräsident Mike Pence. Dieser soll im privaten auf Präsident Trump einwirken, die angedrohten Strafzölle nicht einzuführen.

Das beruhige die Gemüter etwas, sagte ein Händler dazu. Neue Käufer seien allerdings auch nicht in Sichtweite, daher bewegten sich die Märkte tendenziell seitwärts. Ein Grund für die Zurückhaltung ist aber auch die EZB: Die am Nachmittag anstehende Sitzung bzw. Pressekonferenz der europäischen Währungshüter werde jedenfalls mit Argusaugen verfolgt, heisst es. Daneben könnten auch US-Makrodaten noch für Bewegung sorgen - bereits am Vortag hatten gute US-Zahlen die hiesigen Börsen am Nachmittag ins Plus gehievt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz vor Mittag 0,18% höher bei 8'800,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert um 0,20% auf 1'444,03 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,31% auf 10'206,23 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus und acht im Minus.

An der Nachrichtenfront ist es bei den Blue Chips relativ ruhig, ...

