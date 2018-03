Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-08 / 12:29 *Pünktlich nach eineinhalb Jahren Bauzeit öffnete die Kita "IdeenReich" der Firma Miele am 01. März in Gütersloh ihre Pforten. Auf der offiziellen Eröffnungsfeier überreichte Miele-Geschäftsführer Olaf Bartsch einen symbolischen Schlüssel aus Hefekuchen an Britta Hüfing von der pme Familienservice Gruppe, dem Träger der Einrichtung. * (Gütersloh, 01. März 2018) Auf dem Weg zur Arbeit die Kinder in die Kita bringen ohne große Umwege zu fahren: Wovon die meisten berufstätigen Eltern träumen, wird für die Miele-Beschäftigten in Gütersloh jetzt wahr. Die Kita "IdeenReich" liegt nur wenige Meter von ihrer Firma entfernt. Auch die Öffnungszeiten kommen den Eltern entgegen. Die Einrichtung ist täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet und steht, mit Ausnahme der Wochenenden und der gesetzlichen Feiertage, ganzjährig zur Verfügung. Zunächst startet die Kita mit 30 Kindern. Bald schon werden aber insgesamt 60 Kinder im "IdeenReich" toben und spielen. Der pme Familienservice bietet zusätzlich den Mitarbeitern von Miele und weiteren Vertragskunden eine Betreuung im Ausnahmefall an, zum Beispiel wenn die Tagesmutter krank ist oder die Eltern auf eine Dienstreise gehen. Im so genannten Back-up werden Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren von pädagogischen Fachkräften des pme Familienservice betreut. *Kita "IdeenReich" bietet Raum für kleine Forscher * Warum schwimmt ein Blatt in der Pfütze? Warum löst sich Zucker in Wasser auf? Eine Besonderheit, die die Kita "IdeenReich" ausmacht, ist der MINT-Schwerpunkt. Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Eigens dafür hat der pme Familienservice eine Fachkraft eingestellt. Ein weiteres Highlight der Kita "IdeenReich" ist das 1.200 Quadratmeter große Außengelände mit einer Bobby-Car-Rennstrecke. Ein Kräuterhochbeet und Obstnaschhecken ermöglichen den Kindern Sinneserlebnisse und wecken ihr Interesse an Lebensmitteln. Die geernteten Kräuter und Früchte landen im Kochtopf der Kita-Küche. Eine eigene Köchin umsorgt die Kinder täglich mit frischem, gesundem und kindgerechtem Essen. *Über die pme Familienservice Gruppe* Im Auftrag von mehr als 700 Arbeitgebern [1] unterstützt die pme Familienservice Gruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelungen zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Die pme Familienservice Gruppe steht Berufstätigen bei Krisen zur Seite, z.B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen [2]und bietet psychosoziale Unterstützung [3]. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung [4] zu finden und bietet in über 60 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung [5]angeboten. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten [6]in Deutschland und Tschechien vertreten und beschäftigt über 1.800 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter [7]. Hinzu kommen zahlreiche Beschäftigte in unseren Kooperationsstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Ergänzt werden unsere lokalen Standortbüros durch zentrale Hotline-Nummern und das Serviceportal "Mein Familienservice" [8]. Dadurch stellen wir eine zeit- und ortsunabhängige Zugriffsmöglichkeit auf unsere Unterstützungsangebote sicher. *Pressekontakt:* Sabrina Ludwig Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pme Familienservice Gruppe Flottwellstraße 4-5 - 10785 Berlin Email: sabrina.ludwig@familienservice.de Mobil: 0176 19945445 Web: www.familienservice.de [9] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-03-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 661785 2018-03-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8e5ebe34b9b6dc38fc8154da20e2d650&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bf8f193738e38b4ba015179d0a833c76&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=384d7cc8deec50283b7e4f4061b7350f&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3871c6c1ffcf65315d821c0a6b544764&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e68fbc75950458cd7e5c651d9aac235d&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c65b591f4f8408f2957d794e722bd00&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=56200003446dbaa15fbd0f726b5d7032&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 8: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bb0e0dfa2cf6fca2a57e1e7aec74d276&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news 9: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9d57ddf08f4a9e2704b715d3d909c21a&application_id=661785&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 06:29 ET (11:29 GMT)