Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 08.03.2018 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,90 auf EUR 4,70. Zusammenfassung: Valneva gab bekannt, dass sein hochreiner, inaktivierter Zika-Virus-Impfstoffkandidat VLA1601 mit der klinischen Phase-I-Studie begonnen hat. Die US-Studie wird mit dem US-amerikanischen Kooperationspartner Emergent Biosolutions durchgeführt. Die randomisierte, placebokontrollierte Beobachterblindstudie soll die Sicherheit und Immunogenität des Prüfkandidaten bei ca. 65 gesunde Erwachsenen bewerten. Die Phase-I-Studie wird verschiedene Dosierungen nach zwei verschiedenen Impfschemata des Impfstoffkandidaten evaluieren. Das Unternehmen ist außerdem auf gutem Wege, die wichtigsten Phase-I Daten des Lyme-Programms in Q1/18 zu veröffentlichen und kurz danach eine Phase-II-Studie zu beginnen. Der Start der Phase-I-Studie des Chikungunya-Programms ist ebenfalls für Q1/18 geplant. Basierend auf den Fortschritten in der F&E-Pipeline und den bevorstehenden Meilensteinen sehen wir Valneva derzeit als sehr attraktives Investment. Wir haben unser SOTP-Bewertungsmodell aktualisiert und unser Kursziel auf EUR4,70 (vorher: EUR3,90) angehoben. Wir bekräftigen unsere Kauf-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.90 to EUR 4.70. Abstract: Valneva has announced that its highly purified, inactivated Zika virus vaccine candidate VLA1601 has progressed to a Phase I clinical trial. The single-centre US trial will be carried out in cooperation with the US-based partner Emergent Biosolutions. The randomised, placebo-controlled, observer-blinded study is designed to evaluate the safety and immunogenicity of the vaccine candidate in approx. 65 healthy subjects. The Phase I trial will assess two dose levels of the vaccine candidate using two different vaccination schedules to support the progression of the vaccine to future studies. Initial Phase I data is anticipated for late 2018 or early 2019. The company is also on track to publish Phase I data from the Lyme programme in Q1/18 and initiate a Phase II trial soon after. The initiation of Phase I with the Chikungunya programme is also scheduled for Q1/18. Based on progress achieved with the R&D pipeline and the imminent milestones ahead, we see Valneva as a highly attractive investment. A review of our SOTP valuation model produces an upgrade in our price target to EUR4.70 (previously: EUR3.90). We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16179.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN FR0004056851

AXC0201 2018-03-08/13:01