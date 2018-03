Chatbots, Sprachassistenten und Messenger Services für

Destinationen



Innsbruck (ots) - Immer mehr Menschen bedienen sich

sprachgesteuerter Assistenten und organisieren so Freizeit oder

Urlaub. Dadurch hat das Thema auch eine hohe Relevanz für den

Tourismus."Chatbots, Sprachassistenten und Messenger Services sind

Themen am Puls der Zeit und wichtiger Zukunftstrend für den

Tourismus", ist feratel CEO Markus Schröcksnadel überzeugt.



Alexa und Co ersetzen immer öfter traditionelle Wege der

Informationssuche. Sie verändern nicht nur die Art und Weise wie

Unternehmen und Gäste miteinander kommunizieren, sondern machen es

notwendig, touristische Prozesse anzupassen. "Dabei geht es nicht

darum, die persönliche Kommunikation zwischen Gastgeber und Gast zu

ersetzen, sondern es geht um eine effiziente Ausweitung der Kontakt-

und Interaktionsmöglichkeiten mit InteressentInnen und Gästen. Die

sprachgesteuerten Wunderboxen werden in Zukunft einen wesentlichen

Anteil am Reservierungs- und Buchungskreislauf haben. 4.000 Orte in

Mitteleuropa arbeiten bereits mit dem Destinationsmanagementsystem

(DMS) von feratel. Mitunter ein Grund, weshalb feratel in enger

Zusammenarbeit mit Onlim, einem Spin-Off der Universität Innsbruck

das neue Produkt - die ONLIM Deskline® Edition - auf den Markt

gebracht hat," so Schröcksnadel weiter.



Bei der multikanalfähigen ONLIM Deskline® Edition handelt es sich

um eine Softwareplattform, die eine automatisierte Erstellung,

Verwaltung und Verteilung von Inhalten des DMS "feratel Deskline" an

Chatbots und Intelligente Assistenten ermöglicht.



Ein weiteres feratel Produkt, das erstmals der Tourismusbranche

vorgestellt wird, ist "PIA - Personal Interests? Assistant". Ein

digitaler Urlaubsbegleiter, ein persönlicher Concierge. Auf

Interessen, Bedürfnisse und Aufenthaltsdauer der Gäste abgestimmt,

liefert der digitale Concierge Informationen rund um das Angebot der

jeweiligen Unterkunft und Region. "Personalisierte Informationen mit

echtem Mehrwert, die Zeit sparen und den Begriff Service neu

definieren", beschreibt Schröcksnadel die Funktion der

Softwarelösung.



Dem internationalen Fachpublikum vorgestellt wird außerdem das

Analysetool "feratel Business Intelligence". Die Software sortiert,

analysiert und kombiniert Daten aus dem Datenmanagementsystem

Deskline® und bietet so einen Live-Überblick über aktuelle

Entwicklungen in der Region. "Effizientes Marketing beginnt mit der

Analyse relevanter Daten (Beispielsweise Zimmerauslastung,

Durchschnittsalter und Aufenthaltsdauer der Gäste, u.v.m.). Nur wer

die Zahlen kennt ist in der Lage, rechtzeitig effiziente und

zielgerichtete Marketingentscheidungen zu treffen", so Schröcksnadel.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser

Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 7280-1438

www.feratel.com, E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1874/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: feratel media technologies AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/10003420

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_10003420.rss2