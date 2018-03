Wien (APA-ots) -

* Zwei Bestwertungen in "Branchenmonitor Kundenzufriedenheit 2018. * Schrefl: "1.Platz schönste Auszeichnung als Internet-und

Shop-Marktführer."

Drei hat in einer unabhängigen Konsumentenbefragung der ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien zwei Branchen-Bestwertungen errungen: den 1.Platz als Internetanbieter und den 1.Platz bei Mobilfunkshops.

Neben der Auszeichnung zum Mobilfunk Service-Champion in Österreichs größtem Service-Ranking 2016 und 2017 bestätigen die beiden ÖGVS Bestwertungen erneut die Serviceorientierung von Drei.

Rudolf Schrefl, CCO von Drei: "Als Betreiber mit den meisten eigenen Shops ist der 1.Platz bei Mobilfunkshops eines der schönsten Feedbacks, das wir uns von unseren Kunden wünschen können. Unser im Oktober 2017 im 3Shop Millennium City vorgestelltes neues Shop-Konzept trägt den Anliegen unserer Kunden noch stärker als bisher Rechnung.

Dass wir zusätzlich auch den Branchensieg als Internetanbieter erringen konnten, bestätigt unser Bemühen als Marktführer beim mobilen Internet in Österreich, die Wünsche unserer Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen. Vielen Dank an alle 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren Einsatz."

Zwtl.: ÖGVS Studie "Branchenmonitor Kundenzufriedenheit 2018".

Die ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien stellt als unabhängiges Forschungsinstitut die Interessen der Verbraucher in den Fokus. Die neue Studie erhob die Kundenzufriedenheit der heimischen Verbraucher und umfasst mehr als 400.000 Urteile zu insgesamt 1.973 Unternehmen. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. Die Beurteilung der Erfahrungen fand auf einer Skala von 0 (sehr negative Erfahrungen) bis 10 (sehr positive Erfahrungen) statt.

Mehr auf [http://www.qualitaetstest.at/awards/branchenmonitor2018/] (http://www.qualitaetstest.at/awards/branchenmonitor2018/)

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

