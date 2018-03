Bremen (ots) -



Es sind bekanntlich die kleinen Dinge, die besonders viel Freude bereiten. Das sehen auch die Deutschen, die Ostern feiern. Knapp die Mehrheit der Befragten (53 Prozent), die dieses Jahr eine Ostereiersuche planen, versteckt nur Kleinigkeiten. Nicht mal jeder Zehnte (8 Prozent) legt in sein Osternest Geschenke im Wert von ueber 20 Euro. Zwei Drittel (67 Prozent) steht dabei auf Sueßes: Bei ihnen befinden sich Schokoladeneier in den Nestern. Das besagt die aktuelle Milka Oster-Studie* 2018 von YouGov, die im Auftrag von Milka durchgefuehrt wurde. Laut der Umfrage ist Ostern nach wie vor ein beliebtes Fest in Deutschland. Ueber die Haelfte aller Befragten (59 Prozent) zelebrieren auch dieses Jahr die Feiertage. Insbesondere die Tradition (56 Prozent) und Familie (57 Prozent) stehen an Ostern im Mittelpunkt.



Gemeinsam ist Ostern einfach besser



Jeder Zweite (52 Prozent) Deutsche verbringt die Ostertage gerne mit seinen Liebsten oder trifft sich mit der Familie zum Essen (48 Prozent). Aber auch der klassische Osterspaziergang (33 Prozent) darf nicht fehlen. 80 Prozent derjenigen, die an Ostern gerne mit Familie oder Freunden zusammen essen, tun das lieber zu Hause als in einem Restaurant. Jeder Zweite Osterfreund** (56 Prozent) schwingt sogar selbst den Kochloeffel fuer die Familie. Auch die junge Generation macht es sich an Ostern lieber in den eigenen vier Waenden gemuetlich: Lediglich 8 Prozent der 18-24-Jaehrigen gehen an den Feiertagen aus.



Beliebte Osterdeko: Schokoladenfiguren



Was waere Ostern ohne die passende Dekoration? Die junge Generation greift dafuer gerne zu Schokoladenfiguren: 40 Prozent der zu Osterdeko greifenden 18-24-Jaehrigen verschoenern so ihre Zimmer zu Ostern. Fuer knapp drei Viertel (74 Prozent) der Osterdekorateure gehoeren Blumen und Zweige zu den beliebtesten Dekorationselementen. Bei den ueber 55-Jaehrigen schmuecken 81 Prozent ihr Zuhause damit. Der Osterkranz oder oesterliche Fensterbilder haben dafuer eher ausgedient, denn nur 28 beziehungsweise 22 Prozent dekorieren ihre Wohnung damit.



Wo begeben sich die Deutschen auf die Eiersuche? Die Suche nach den bunten Eiern ist weiterhin sehr beliebt. 43 Prozent der Osterfreunde haben vor, diesen Brauch auch 2018 zu pflegen. Dabei gehoeren fuer 63 Prozent bunte Eier in ihre Osternester. Knapp die Haelfte der Osterfans (44 Prozent) werden an Ostern kreativ und bemalen ihre Eier selbst. Nur 27 Prozent setzten lieber auf gekaufte Ostereier. 47 Prozent der Osterfans halten die Ostereiersuche vor allem der Kinder wegen fuer wichtig. Das bestaetigt sich auch dadurch, dass bei mehr als der Haelfte aller Ostereiersuchen (58 Prozent) nur Kinder beteiligt sind. Und wer laesst sich von der Magie an Ostern verzaubern? 46 Prozent sind davon ueberzeugt, dass ihr Kind beziehungsweise Enkelkind noch an den Osterhasen glaubt. Am besten sollten sich die Kleinen uebrigens im Garten auf die Suche begeben, denn dort verstecken die Haelfte (50 Prozent) der 'Osterhasen' die Nester.



*Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 24.01. und dem 26.01.2018 nahmen 2039 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repraesentativ fuer die deutsche Bevoelkerung (Alter 18+).



**Als Osterfreunde oder Osterfans bezeichnen wir diejenigen Befragten, die Ostern feiern.



