Bochum (ots) - Deutschlands reichweitenstärkstes Ausbildungsportal Ausbildung.de startet den ersten YouTube-Kanal rund um die Themen Ausbildung und Duales Studium. Jeden Mittwoch veröffentlicht Ausbildung.de informative Clips, in denen verschiedene Berufe in kurzen und unterhaltsamen Videos vorgestellt und Jugendliche bei ihrer Berufsorientierung beraten werden. Damit setzt Ausbildung.de neue Maßstäbe in der Vermittlung von Karriereinhalten für junge Zielgruppen auf einem der relevantesten Kanäle: YouTube ist die von Schülerinnen und Schülern am stärksten genutzte Social-Media- und Informationsplattform. Zwei Drittel der Zielgruppe zwischen 14 und 24 Jahren besucht das Videoportal laut einer aktuellen Studie* täglich.



Felix von Zittwitz, Director Talent Platforms bei TERRITORY EMBRACE: "Wir waren unzufrieden damit, wie die Themen Ausbildung und Duales Studium bislang auf YouTube repräsentiert waren. Es fehlten verlässliche Informationen, die passgenau für die Sehgewohnheiten der jungen Zielgruppe aufbereitet sind. Hier setzen wir an: Mit sympathischen Presentern, schnellen Cuts, einer hohen Informationsdichte und hochwertiger Produktion gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Nutzer ein."



Aline, Sebastiano und Hannes sind die Gesichter der Videos - als professionelle Presenter unterstreichen sie den qualitativen Anspruch von Ausbildung.de. Auf dem YouTube-Kanal begegnen sie den Zuschauern auf Augenhöhe und vermitteln Informationen ohne erhobenen Zeigefinger.



Seit dem Soft-Launch Ende Januar hat der Kanal bereits mehr als 1.000 Abonnenten gewinnen können; das meistgeklickte Video hat 21.200 Aufrufe. Im März startet Ausbildung.de intensiveres Marketing für den YouTube-Kanal, um die Community des Kanals zügig auszubauen.



* https://www.appinio.com/de/blog/youtube-video-repraesentative-umfrage



Das Portal der TERRITORY EMBRACE GmbH richtet sich an angehende Auszubildende, um sie bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. Mit rund 2,5 Millionen monatlichen Besuchern ist es Deutschlands reichweitenstärkstes Ausbildungsportal. Schüler lernen hier unterschiedliche Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einen Überblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tipps rund um die Ausbildung.



