Frankfurt am Main (ots) - American Express ist als Top Employer 2018 ausgezeichnet worden. Damit erhielt das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main zum zweiten Mal in Folge die begehrte Zertifizierung des Top Employer Institute.



Seit 1991 untersucht das Top Employers Institute Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und Personalstrategie. "Um sich als Firma weiterzuentwickeln, ist es ist wichtig, den Mitarbeitern zuzuhören", so Björn Hoffmeyer, Country Manager von American Express in Deutschland. "Neben Teammeetings, Townhalls und anderen Foren ist unsere weltweite jährliche Mitarbeiterbefragung eine wichtige Möglichkeit, die Ansichten unserer Mitarbeiter zu erfahren. Das hilft uns dabei, Herausforderungen anzugehen, Innovationen voranzutreiben und an unserer Unternehmenskultur zu arbeiten."



Im Rahmen der weltweit durchgeführten Untersuchung erhielten 1620 Unternehmen in 116 Ländern die Zertifizierung als Top Employer, die herausragende Mitarbeiterorientierung auszeichnet.



"Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Der Großteil unserer Teams steht im intensiven Kundenkontakt. Das stellt besondere Anforderungen an unsere Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, dafür ein attraktives, modernes Arbeitsumfeld zu schaffen. Die wiederholte Auszeichnung als Top Employer Deutschland zeigt, dass unser Engagement auch extern Anerkennung erhält."



Alle Unternehmen, die am Zertifizierungsprozess teilnehmen, durchlaufen einen weltweit einheitlichen Untersuchungsprozess. Die Unternehmen müssen dabei hohe Anforderungen und Standards erfüllen, um eine Zertifizierung zu erreichen. Das Top Employers Institute hat die Mitarbeiterangebote von American Express in den Kategorien Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere und Nachfolgeplanung untersucht.



Mehr über das Top Employers Institute und die Top Employer Zertifizierung unter www.top-employers.com



