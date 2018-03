In Kassel ist der Betrugsprozess gegen den Ex-Chef des Versicherungsvermittlers MEC gestartet. Doch Mehmet Göker erscheint nicht vor Gericht.

Er galt als schillernder Star der Maklerbranche, liebte schnelle Autos, Champagner und Pelzmäntel. "System Größenwahn" taufte der Hessische Rundfunk später sein Geschäftsmodell. Doch dem gekauften Glanz des Mehmet Göker folgte ein jäher Absturz.

In Kassel sollte sich der einstige Chef des Versicherungsvermittlers MEG, der 2009 eine Insolvenz und viele offenen Rechnungen am hessischen Firmensitz hinterließ, zusammen mit seinem Kompagnon Vincent Ho am Donnerstag nun wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Doch seine geprellten Kunden dürfen auf eine späte Genugtuung nicht hoffen.

Göker, der sich in die Türkei abgesetzt hat, ist zum Verfahren im Kasseler Landgericht nicht erschienen - weshalb das Verfahren vorerst nur gegen Ho fortgesetzt wird, wie das Gericht entschied. Er freue sich auf den Prozess, hatte Göker noch vor einem Jahr verkündet. Es werde endlich Zeit, dass die Sache final geklärt werde. Doch offensichtlich hat es der Mann, der einmal Millionenbeträge bewegte, mit dieser Klärung nicht so eilig.

Der Sohn eines türkischen Schusters, der mit 22 Jahren seine erste Firma gründete, war zeitweise eine große Nummer in der Branche. Ein Verkaufstalent, dem Versicherer und andere Makler zu Füßen lagen. Denn er brachte ihnen anfangs scharenweise Kunden. Dafür kassierte er hohe Provisionen, die er allerdings mit vollen Händen wieder ausgab. Mindestens in den späten Jahren nahm Göker es dann auch mit den Regeln nicht mehr so genau, wirft ihm nun die Staatsanwaltschaft vor.

Die Firma MEG, die aus seinen Anfangsbuchstaben Mehmet ...

