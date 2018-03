Der Chef der JP-Morgan Handelssparte glaubt, dass es für die Märkte kräftig nach unten gehen könnte. Grund: die Angst vor einem neuen Handelskrieg.

Der Co-Chef der US-Großbank JP Morgan and Chase, Daniel Pinto, warnt die Finanzmärkte vor einer Korrektur. In den kommenden drei Jahren könnte es zu einem Einbruch der US-Märkte um bis zu 40 Prozent kommen, sagte er in einem Interview mit dem Finanzdienstleister Bloomberg.

Bezieht man Pintos Aussage auf den US-Index S&P 500, müssten Anleger sich von den Gewinnen der vergangenen Jahre verabschieden. Seit Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...