Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat im Geschäftsjahr 2017 Ertrag und Gewinn gesteigert. Ausserdem verzeichnete die Bank im Gegensatz zu den Vorjahren einen Zufluss an Netto-Neugeldern. Die Aktionäre sollen nun in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Institut zuversichtlich.

Den Geschäftsertrag steigerte das Institut um 7,5% auf 399 Mio CHF und den Reingewinn um 7,1% auf 111,3 Mio. Damit liegt das Ergebnis deutlich über dem von der Bank noch Mitte Dezember genannten Ausblick. Damals hatte sie noch ein Konzernergebnis auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt.

CFO Christoph Reich begründete an der Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag das bessere Abschneiden gegenüber der Guidance mit der starken Entwicklung an den Finanzmärkten und den Zinsen im zweiten Semester, was sich positiv auf die Einnahmen ausgewirkt habe.

Zum Ertrag steuerte das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft 155 Mio bei (+6,2%). Zu verdanken sei die Steigerung unter anderem der Lancierung neuer Produkte und einem neuen Preismodell. Dank höherer Kundenaktivitäten nahm der Erfolg im Handelsgeschäft auf 83,0 Mio von 55,9 Mio im Vorjahr zu. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft verringerte sich dagegen um 4,3% auf 132,1 Mio.

Kosten im Griff

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...