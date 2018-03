Hannover - Der Credit-Markt hat sich nach den leichten Turbulenzen Anfang Februar wieder beruhigt, notiert aber fortgesetzt auf leicht höheren Niveaus, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Dies gelte sowohl für den Markt für Kreditausfallversicherungen (CDS) als auch für die Spreads von Cash-Bonds. Seit Mitte Februar notiere der iTraxx Senior Financials in einer Range zwischen 50 und 60 Bp. Wenn man die Volatilität des iTraxx Senior Financial mit jener des Aktienmarktes vergleicht, scheinen Fixed Income Investoren vergleichsweise gelassen zu sein, so die Analysten der Nord LB. Auch wenn europäische Risikoassets fortgesetzt von der Notenbankpolitik der EZB profitieren würden, seien sich dennoch nicht abgekoppelt von den globalen Entwicklungen.

