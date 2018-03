Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 08.03.2018 Kursziel: 13,00 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00. Zusammenfassung: aventron hat vorläufige Zahlen veröffentlicht, die unsere Schätzungen leicht übertroffen haben. Der Umsatz stieg um 59% auf CHF 77,1 Mio., und das EBIT wuchs überproportional um 73% auf CHF 23,9 Mio. In 2017 hat das Unternehmen die Kapazität seines Grünstromanlagenportfolios um 40 MW auf 386 MW erhöht. aventron geht davon aus, dass das für 2020 anvisierte Ziel eines Portfoliovolumens von 500 MW bereits in 2019 erreicht wird. Das Unternehmen hat sich ein neues Wachstumsziel gesetzt und plant mittelfristig eine Erhöhung der Portfoliokapazität auf 1 GW. Wir lassen unsere Schätzungen bis zur Veröffentlichung der endgültigen Zahlen am 27. März 2018 unverändert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von CHF 13,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.00 price target. Abstract: aventron has released preliminary figures that slightly exceeded our estimates. Sales increased by 59% to CHF 77.1m and EBIT grew even more strongly (+73%) to CHF 23.9m. In 2017, the company increased the capacity of its green power portfolio by 40 MW to 386 MW. aventron expects the 2020 target of a 500 MW portfolio volume be achieved in 2019. The company has set a new growth target and plans to increase its portfolio capacity to 1 GW in the medium term. We leave our estimates unchanged until the final numbers are published on 27 March 2018. An updated DCF model still yields a price target of CHF 13.00. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16181.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

