FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Internationalen Frauentags" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.726,50 +0,12% +1,89% Euro-Stoxx-50 3.381,75 +0,13% -3,49% Stoxx-50 2.976,92 +0,15% -6,32% DAX 12.203,41 -0,34% -5,53% FTSE 7.159,77 +0,03% -6,89% CAC 5.205,20 +0,34% -2,02% Nikkei-225 21.368,07 +0,54% -6,14% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 156,72 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,04 61,15 -0,2% -0,11 +1,1% Brent/ICE 64,10 64,34 -0,4% -0,24 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,54 1.325,60 -0,1% -1,06 +1,7% Silber (Spot) 16,47 16,50 -0,2% -0,03 -2,8% Platin (Spot) 948,85 954,00 -0,5% -5,15 +2,1% Kupfer-Future 3,08 3,12 -1,4% -0,04 -6,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Eröffnung wird die Wall Street am Donnerstag erwartet. Weiter ist die Verunsicherung der Investoren in Bezug auf die angedrohten Strafzölle groß. Fast täglich gibt es neue Entwicklungen, die es schwer machen, eine klare Linie zu erkennen. Sorgte am Vortag noch der Rücktritt von Gary Cohn, oberster Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, für Beunruhigung, plant die Trump-Regierung nun offenbar, Kanada und Mexiko bei Strafzöllen für Stahl und Aluminium auszunehmen. Möglicherweise noch am Donnerstag könnte US-Präsident Donald Trump die angedrohten Maßnahmen in Kraft setzen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist recht übersichtlich. Es stehen lediglich die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Die Blicke der Investoren sind schon auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag gerichtet. Bereits am Vortag hatte der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor überzeugt. Die Snap-Aktie büßt 0,8 Prozent ein. Das Social-Media-Unternehmen will offenbar ein Zehntel der Softwareentwickler entlassen. Informierte Personen sagten, dass der neuerliche Jobabbau des Snapchat-Betreibers der bisher umfangreichste seit dem Börsengang 2017 sei. Dem Unternehmen macht ein zunehmend langsameres Nutzerwachstum zu schaffen. Im US-Gesundheitssektor steht eine weitere Großübernahme an. Der US-Krankenversicherer Cigna kauft Express Scripts. Das Unternehmen, ein sogenannter Pharma Benefit Manager, wird für 67 Milliarden Dollar inklusive Verbindlichkeiten übernommen. Pharma Benefit Manager fungieren als Mittler, die für Krankenversicherer Rabatte mit den Pharmakonzernen aushandeln. Die Cigna-Aktie büßt 0,6 Prozent ein, während die Papiere von Express Scripts um 14,4 Prozent nach oben schießen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 210.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen setzt sich am Donnerstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Der Markt wartet auf die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Daneben bestimmt weiter die US-Handelspolitik das Geschehen. Nach Handelsschluss in Europa könnte US-Präsident Donald Trump per Dekret die angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte absegnen. Ob und welche Ausnahmen es dabei gibt, bleibt abzuwarten. Weil in der Folge eine Eskalationsspirale und damit auch Zölle auf Autos befürchtet werden, stehen Autoaktien und deshalb auch der DAX unter Druck. VW verlieren 1,6, Daimler 1,4 und BMW 1,1 Prozent. Trump hat gedroht, im Fall von Gegenmaßnahmen der EU auf die Aluminium- und Stahlzölle auch europäische Autos mit einem Importzoll von 25 Prozent zu belegen. Der europäische Stoxx-Autoindex verliert 0,8 Prozent. Nur der Branchen-Index der Rohstoff-Aktien gibt mit einem Minus von 1,1 Prozent noch stärker nach, zu ihm zählen auch die Stahltitel. Der EZB-Rat dürfte darüber diskutieren, ob er für den Notfall weiterhin eine Erhöhung der Anleihekäufe in Aussicht stellen soll. Ob er sich in seiner Kommunikation wirklich bereits zu einer Streichung dieser Passage durchringen wird, gilt als eher unwahrscheinlich - auch angesichts der Strafzollthematik, die negative Auswirkungen auf das Wachstum haben könnte. Merck KGaA hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als von Analysten erwartet und seine Jahresziele erreicht. Die Kritik konzentriert sich aber auf den Ausblick. Für die Aktie geht es um 5,7 Prozent nach unten. Unterstützt von einem Sondereffekt aus der US-Steuerreform und von verbesserten Margen im Gasegeschäft hat Linde im vierten Quartal den Nettogewinn fast verdoppelt. Linde notieren unverändert. Der Kurs von Axel Springer knickt nach der Zahlenvorlage um 9 Prozent ein, was Händler etwas ratlos lässt. Die Zahlen seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es zunächst. Nach und nach setzt sich im Handel die Meinung durch, dass der Ausblick der Hauptgrund für die Abgaben sein dürfte. Hochtief gewinnen 5,3 Prozent. Um eine teure Bieterschlacht um den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis zu vermeiden, führen der Hochtief-Mutterkonzern ACS und sein Wettbewerber, der italienische Autobahnkonzern Atlantia, Gespräche über eine gemeinsame Lösung. Gegenwärtig hat Hochtief mit seinem Angebot, das Abertis mit 17,1 Milliarden Euro bewertet, im Rennen um Abertis die Nase vorn. ACS steigen um über 7 Prozent, Atlantia um 4,5 Prozent, und Abertis verlieren 3,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,2370 -0,33% 1,2404 1,2402 +3,0% EUR/JPY 131,30 -0,31% 131,41 131,44 -2,9% EUR/CHF 1,1712 +0,03% 1,1690 1,1686 +0,0% EUR/GBP 0,8926 -0,01% 0,8924 1,1202 +0,4% USD/JPY 106,14 +0,01% 105,94 105,99 -5,8% GBP/USD 1,3858 -0,31% 1,3898 1,3893 +2,6% Bitcoin BTC/USD 10.057,70 -0,6% 10.027,70 10.700,90 -26,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien hat die Angst vor einem Handelskrieg am Donnerstag nachgelassen. In der Region überwogen die positiven Vorzeichen, nachdem in Japan, China und Australien gute Konjunkturdaten veröffentlicht worden waren und die US-Regierung beim Thema Strafzölle etwas zurückzurudern schien. Zwar wird US-Präsident Donald Trump das entsprechende Dekret voraussichtlich im späteren Tagesverlauf unterzeichnen, doch könnte es Ausnahmen für einige Länder geben, darunter Kanada und Mexiko, wie eine Sprecherin des Weißen Hauses am Mittwoch sagte. An den US-Börsen erholten sich daraufhin die Kurse. Überdies ebbt der Widerstand aus den eigenen Reihen nicht ab. Über 100 republikanische Abgeordnete haben einen Brief an den Präsidenten unterzeichnet, in dem dieser zu einem Kurswechsel aufgefordert wird. Trump solle die geplanten Zölle überdenken, um unbeabsichtigte negative Folgen für die US-Wirtschaft und deren Arbeiter zu vermeiden. In Schanghai schloss der Leitindex 0,5 Prozent im Plus, gestützt von überraschend starken Exportdaten für Februar. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Dongfeng Motors in Hongkong um gut 4 Prozent. Zwar hat der Autohersteller für Februar schwache Verkaufszahlen gemeldet, doch sei dies vor allem auf die Feiertage rund um das chinesische Mondneujahr zurückzuführen, erklären die Analysten von Daiwa. Positiv sei, dass die Gemeinschaftsunternehmen, die Dongfeng mit Nissan und Honda betreibe, mehr Fahrzeuge verkauften. Nissan legten in Tokio um 0,8 Prozent zu. Am Vortag waren Spekulationen aufgekommen, dass das Unternehmen mit der französischen Regierung Gespräche über einen Kauf der Staatsbeteiligung an Renault führen soll. Der französische Staat hält 15 Prozent an dem Autobauer und ist den Spekulationen inzwischen entgegengetreten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank auf der Stelle. Die Devisenexperten der Commerzbank erwarten, dass EZB-Präsident Mario Draghi die Markterwartungen bezüglich rascher Zinserhöhungen nicht befeuern dürfte und es für konkrete Anpassungen der Forward Guidance angesichts des Makro- und Marktumfelds verfrüht ist. Sollte dieses Szenario eintreten, wäre dies positiv für die Credits zu werten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental erhöht Dividende nach Gewinnzuwachs

Continental zahlt den Aktionären angesichts eines gestiegenen Gewinns im vergangenen Jahr eine höhere Dividende. Wie der Automobilzulieferer mitteilte, soll die Ausschüttung auf 4,50 Euro von 4,25 Euro im Jahr zuvor steigen. "Wir beabsichtigen also die sechste Anhebung in Folge", sagte CEO Elmar Degenhart.

SAP: Hinweise auf Fehlverhalten bei Südafrika-Tochter

Der Softwarehersteller SAP SE hat bei einer internen Untersuchung seiner südafrikanischen Tochter "Hinweise auf Fehlverhalten" sowie weitere Zahlungen an Unternehmen aus dem Umfeld der Gupta-Familie festgestellt. Die Guptas stehen im Zentrum eines politischen Korruptionsskandals in Südafrika.

Merck erreicht Jahresziele und erhöht Dividende

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als von Analysten erwartet und seine Jahresziele erreicht. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten, 5 Cent mehr als im Jahr zuvor.

Merck will im 1. Halbjahr Enscheidung zu Consumer Health treffen

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA ist zuversichtlich, im ersten Halbjahr eine Entscheidung über die Zukunft seines Consumer-Health-Geschäftes treffen zu können. Der Konzern führe dazu derzeit "sehr interessante Gespräche", sagte Merck-CEO Stefan Oschmann auf der Bilanzpressekonferenz.

Merck will für MS-Medikament Mavenclad 2018 US-Zulassung beantragen

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck will für sein Medikament Mavenclad zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS) im laufenden Jahr die Zulassung in den USA beantragen. Die entsprechenden Dokumente würden zurzeit zusammengestellt, sagte Konzernchef Stefan Oschmann auf der Pressekonferenz.

Linde steigert Gewinn dank US-Steuerreform deutlich

Unterstützt von einem Sondereffekt aus der US-Steuerreform und von verbesserten Margen im Gasegeschäft hat Linde im vierten Quartal den Nettogewinn fast verdoppelt. Unter dem Strich wies der deutsche Industriegasekonzern einen Überschuss von 544 Millionen Euro aus nach 275 Millionen im Jahr zuvor.

Daimler beteiligt sich mit fast 4% an Baic-Tochter BJEV

Der Autohersteller Daimler beteiligt sich an einer Tochter seines chinesischen Partners Baic und baut damit seine strategische Aufstellung in China im Bereich der Elektromobilität aus. Der Stuttgarter DAX-Konzern ist nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 3,93 Prozent nun Gesellschafter der Beijing Electric Vehicle Co (BJEV).

Axel Springer wächst dank Digitalgeschäften und erhöht Dividende

Die digitalen Geschäftsmodelle haben das Wachstum des Medienkonzerns Axel Springer 2017 angetrieben. Die Dividende soll auf 2,00 Euro von 1,90 Euro je Aktie steigen, obwohl der MDAX-Konzern unter dem Strich aufgrund von Sondereffekten einen Gewinnrückgang zu verkraften hatte. Im laufenden Jahr will Axel Springer den operativen Gewinn stärker als 2017 steigern.

Uniper-Chef Schäfer will Kampf gegen Fortum fortsetzen

Uniper-Chef Klaus Schäfer wehrt sich weiter energisch gegen den Einstieg des finnischen Stromkonzerns Fortum. Bei der Vorlage der Bilanz sendete er unzweideutige Botschaften. "Dieses Spiel ist noch nicht entschieden", gab er sich entschlossen. Es sei dem Unternehmen bisher gut gelungen, "den Einfluss von Fortum bei Uniper gering zu halten".

Uniper schüttet trotz Verlusts mehr an Aktionäre aus

Der Energieversorger Uniper will trotz eines weiteren Verlustes die Dividende erhöhen. Im vergangenen Jahr stand unter der Bilanz ein Fehlbetrag von 656 Millionen Euro, nach einem Minus von 3,2 Milliarden im Jahr 2016. Grund für den anhaltenden Verlust sind Wechselkurseffekte aus dem Verkauf des russischen Gasfelds Yushno-Russkoje.

Kraftwerk Datteln bereitet Uniper neue Probleme

Das Großkraftwerk Datteln im nördlichen Ruhrgebiet macht dem Energieversorger Uniper Schwierigkeiten. Die wegen Kesselrissen bereits auf Ende dieses Jahres verschobene Inbetriebnahme könnte sich durch anhängige Klagen weiter verzögern, wie das Unternehmen in seinem Jahresabschluss mitteilte.

LEG Immobilien erhöht Gewinn und enttäuscht mit Dividende

LEG Immobilien hat 2017 dank gesunkener Finanzierungskosten und interner Prozessoptimierungen ihren Gewinn weiter erhöht. Den Ausblick für das laufende und das kommende Jahr bekräftige der MDAX-Konzern. Die Aktionäre sollen zwar für das vergangene Jahr eine höhere Dividende bekommen, allerdings fällt die Aufstockung nicht so hoch aus wie erwartet.

Hugo Boss erwartet 2018 dank China stärkeres Umsatzwachstum

Hugo Boss rechnet dank florierender Geschäfte in China 2018 mit einem beschleunigten Umsatzwachstum. Beim Gewinn ist Boss wegen Investitionen und Belastungen von der Währungsseite nicht so optimistisch. Operativ dürfte das Ergebnis erneut in etwa stabil bleiben, unter dem Strich soll es bestenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Stada senkt Dividende zur Stärkung des Eigenkapitals

Der Arzneimittelhersteller Stada will für 2017 eine deutlich niedrigere Dividende zahlen und den übrigen Bilanzgewinn von 54 Millionen Euro zur Stärkung des Eigenkapitals verwenden. Die Dividende für 2017 soll auf 0,11 Euro je Aktie gesenkt werden, von 0,72 Euro im Vorjahr.

Evotec verhandelt mit Sanofi über Aufbau einer Forschungsplattform

Das Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec verhandelt mit dem Pharmakonzern Sanofi exklusiv über den Aufbau einer Plattform zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Evotec würde eine einmalige Vorabzahlung von 60 Millionen Euro sowie eine signifikante langfristige finanzielle Unterstützung erhalten.

Drägerwerk verdient mehr als erwartet

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat dank eines höheren Auftragseingangs und mit Hilfe des Sparprogramms im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet und stockt die Dividende wieder auf. Den Mitte Januar gemachten Ausblick auf das laufende Jahr hat das Unternehmen bekräftigt.

Maschinenbauer Manz erzielt wieder kleinen operativen Gewinn

Der Spezialmaschinenbauer Manz hat es 2017 operativ zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Dazu trug der Verkauf eines Unternehmensbereichs in erheblichem Maße bei. Der Umsatz legte kräftig zu. Im Jahr 2017, das der Vorstand als "Übergangsjahr" deklariert hatte, kletterten die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 41 Prozent auf 325 Millionen Euro.

Hochtief-Mutter ACS und Atlantia sprechen über Abertis-Aufteilung

Um eine teure Bieterschlacht um den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis zu vermeiden, führen der Hochtief-Mutterkonzern ACS und sein Wettbewerber, der italienische Autobahnkonzern Atlantia, Gespräche über eine gemeinsame Lösung. Das teilten beide Seiten der spanischen Börsenaufsicht CNMV mit und reagierten damit auf Medienberichte.

Engie dank Restrukturierung wieder in den schwarzen Zahlen

Die Restrukturierung inklusive zahlreicher Anteilsverkäufe hat beim französischen Energieversorger Engie Früchte getragen. Das Unternehmen hat 2017 wieder einen Gewinn erzielt. Der Umsatz legte geringfügig zu. Die Engie SA verbuchte 2017 einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro nach einem Verlust von rund 400 Millionen im Vorjahr.

Akzo Nobel verdient 2017 netto 14% weniger - Aufspaltung im Plan

Das niederländische Farben- und Spezialchemieunternehmen Akzo Nobel hat im vergangenen Jahr unterm Strich 14 Prozent weniger verdient. Der Nettogewinn ging auf 832 Millionen Euro von 970 Millionen im Jahr 2016 zurück, wie die Akzo Nobel NV mitteilte. Akzo Nobel ist dabei, sein Spezialchemie-Geschäft abzuspalten.

Aviva will 500 Millionen Pfund an Aktionäre verteilen - Gewinn steigt

Der britische Versicherer Aviva hat im vergangenen Jahr von einem soliden Heimatmarkt profitiert. Der Gewinn legte zu. Zudem kündigte das Unternehmen an, 500 Millionen Pfund überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um 2 Prozent auf 3,07 Milliarden Pfund.

Falcon-Hersteller Dassault steigert Nettogewinn 2017 erheblich

Der französische Flugzeughersteller Dassault Aviation hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Auch der Umsatz legte kräftig zu. Das Unternehmen kündigte zudem an, im laufenden Jahr 40 Falcon-Jets auszuliefern. Der Nettogewinn stieg 2017 auf 709 Millionen Euro.

Einzelhändler Casino mit Gewinneinbruch trotz Wachstum

Der französische Einzelhändler Casino Guichard-Perrachon hat 2017 bei steigenden Erlösen einen erheblichen Gewinneinbruch erlitten. Der deutliche Rückgang war in erster Linie einem Basiseffekt geschuldet. Im Handelsgeschäft stieg der Gewinn erheblich.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.