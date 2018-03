Eschborn/Bingen (ots) - Der international tätige Innovationsdienstleister Zühlke setzt künftig stärker auf dezentrale Lösungen. Dazu hat das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Startup Unibright vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, noch mehr Angebote auf Basis der Blockchain-Technologie für Kunden in unterschiedlichen Branchen und Industrien zu entwickeln.



Stefan Grasmann, Managing Director Competence Center und Mitglied der Geschäftsleitung bei Zühlke erläutert: "Wir sehen in der Blockchain-Technologie schon länger immenses Potenzial, um Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle grundlegend zu transformieren. Deshalb sind wir stolz darauf, mit Unibright einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir die langfristige Integration der Blockchain-Lösung in digitale Geschäftsprozesse vorantreiben können."



Die strategische Partnerschaft sieht unter anderem vor, gemeinsam Projekte mit Kunden durchzuführen. Marten Jung, Geschäftsführer von Unibright erklärt dazu: "Mit Zühlke haben wir den idealen Partner an unserer Seite, um unseren Blockchain-Ansatz auf breiter Basis zu implementieren." Geplant ist auch der Austausch von Entwicklern. "Hier kommt uns die große Erfahrung von Zühlke in vielen Branchen und Technologiefeldern zu Gute", so Marten Jung weiter.



Zudem steigt Zühlke bei Unibright als Investor ein. Über die Höhe der Beteiligung vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen. Marten Jung: "Die Partnerschaft mit einem so gut etablierten Unternehmen wie Zühlke hilft uns auch bei unserem Token-Launch." Der Token Launch von Unibright am 10. April hat das Ziel, mindestens 2,2 Millionen Euro an Marktkapitalisierung zu erreichen.



Das Unternehmen



Als Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Für sie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 1000 Experten mit der Erfahrung aus über 10'000 Projekten.



Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Deutschland, Hongkong, Großbritannien, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweiz präsent. 2016 erzielte das Unternehmen mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mit-arbeitern einen Umsatz von 133 Millionen Schweizer Franken (122 Millionen Euro; 106 Millionen GBP).



