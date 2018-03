Gefährdet Polens Justizreform europäische Werte? Kommissionspräsident Juncker sucht ein Gespräch mit Polens Regierungschef Morawiecki.

Im Streit über die Unabhängigkeit der Justiz in Polen hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Brüssel zum Gespräch empfangen. Hauptthema dürfte das Sanktionsverfahren der EU-Kommission gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...