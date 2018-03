Hamburg (ots) - Der HSV muss am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern ran, und die Bilanz der Hanseaten in München ist mehr als ernüchternd. Durchweg hohe Niederlagen nahm man mit nach Norden - und es ist keine Überraschung, dass die Buchmacher auch für Samstag wieder entsprechende Wetten im Angebot haben.



Unter www.mybet.com kann ab sofort darauf gewettet werden, dass der HSV mit zehn oder mehr Gegentoren verliert. Klatsche historischen Ausmaßes, quasi. Die Quote von 50.00 zeigt, dass dieses Szenario zwar sehr unwahrscheinlich aber keineswegs ausgeschlossen ist. Schließlich muss beim HSV zu jeder Zeit mit neuen tiefsten Tiefpunkten gerechnet werden.



Andererseits bietet mybet auch eine Wette darauf an, dass der HSV in München gewinnt und am Saisonende die Klasse hält. Das Wunder von München, mindestens. Dass die Quote auf dieses Wunder allerdings genau doppelt so hoch ist wie die Quote auf eine zweistellige Klatsche, das sollte auch den letzten Optimisten unter den HSV-Fans daran erinnern, dass alles andere als ein Abstieg in dieser Saison ein Wunder fast schon biblischen Ausmaßes wäre.



