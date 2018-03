Ratsmitglieder der EZB fordern den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Wahrscheinlich ist das nicht - was an der Struktur des Gremiums liegt. Wie es besser geht, zeigt die US-Notenbank Fed.

Fast zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass auch der europäischer Währungsraum seinen ersten großen Crash erlebte. Durch die Immobilienblase in den USA kamen zunächst wichtige Unternehmen der Finanzbranche in Schieflage. Darauf folgte schließlich eine Staatsschulden- und Bankenkrise in Europa. Seitdem hat die im Jahr 1998 gegründete Europäische Zentralbank (EZB) alle Hände voll zu tun mit dem Scherbenhaufen, den die Finanzkrise verursacht hat.

Und noch immer streiten sich die Ökonomen, ob die EZB für diesen Aufräumprozess richtig aufgestellt ist. Kulminationspunkt der Debatte ist die Frage, ob die EZB die Zinswende nach der Finanz- und Eurokrise nicht früher hätte einleiten müssen.

Zwar meinen manche Experten, dass die EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet und Mario Draghi zunächst Schlimmeres abgewendet hättet. "Man könnte sagen, dass die EZB die Krise gemeistert hat," sagte etwa der Berliner Ökonom Michael Burda dem Handelsblatt. Ob der aktuelle Aufbau der EZB aber langfristig tragfähig ist, wird zunehmend kritisch hinterfragt. Einige Ökonomen sehen in der Struktur der EZB fundamentale Fehler.

Häufig verweisen diese Kritiker auf die Situation in den USA: Dort hätten die Politiker von vergangenen Krisen gelernt - und strukturelle Fehler der heimischen Notenbank Fed über die Jahre systematisch behoben.

Krisen gab es auch auf der anderen Seite des Atlantiks genug: Im 19. Jahrhundert hatten sich viele US-Bundestaaten - ähnlich wie heute die Staaten der EU - mit großen Krediten für Infrastruktur-Projekte hoffnungslos überschuldet. Um die Wiederkehr solcher Krisen zu vermeiden, entkoppelten die USA vor mehr als 100 Jahren die Fed-Distrikte von den politischen Grenzen. Die Bundesstaaten konnten somit als politische Einheiten keinen Einfluss auf die Kreditvergabe der Notenbanken nehmen.

Das reichte jedoch nicht: Beim amerikanischen Zentralbanksystem tobten in der Folge ständige Kleinkriege zwischen den neu geschaffenen regionalen Ablegern. Dabei ...

