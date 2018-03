MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom will die Dividende für das vergangene Jahr verdoppeln. Die Dividende soll von 50 Cent auf 1 Euro je Aktie erhöht werden, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.

Wie bereits seit Mitte Februar bekannt konnte Cancom im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Die Aktie forcierte nach Bekanntgabe der Eckdaten vor knapp vier Wochen ihren Höhenflug und erreichte Ende Februar mit 81,25 Euro ein Rekordhoch. Aktuell liegt sie nur knapp darunter. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Kurs um fast 75 Prozent zu./zb/jha/

ISIN DE0005419105

AXC0222 2018-03-08/13:49