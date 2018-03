Bonn (ots) -



Endlich scheint die Sonne wieder häufiger und die Tage werden länger: Mit Beginn der Sommerzeit rücken die Uhrzeiger wieder um eine Stunde vor. Wer Frühling und Sommer auf seiner Terrasse oder auf seinem Balkon genießen möchte, sollte sich jetzt über den passenden Sonnenschutz informieren.



Mit dem Rollladen- und Sonnenschutz-Tag (R+S-Tag) am 24. März erinnert eine Handwerksbranche an die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Rollläden, Markisen und Co. In ihren Ausstellungsräumen bieten die Fachbetriebe des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks den Besuchern eine umfassende persönliche Beratung und einen Überblick über die aktuellen Trends an. Ob es um die Neuanschaffung oder die Modernisierung von Sonnenschutzprodukten geht, die R+S-Fachbetriebe helfen bei der Planung weiter.



Leichte Bedienung



Besonders komfortabel sind motorisierte Rollläden und Sonnenschutzprodukte. Mit Fernsteuerung, Sensoren oder einer Zeitschaltuhr lassen sie sich per Knopfdruck oder automatisch einstellen. Per App ist die Bedienung mit dem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs möglich. Besonders praktisch sind Sensoren, die auf Wetteränderungen reagieren. Die Fachbetriebe bieten zudem eine Einbindung in Smart-Home-Systeme an und bauen die modernen Techniken auch in bereits vorhandene Anlagen ein.



Vielfältige Funktionen



Rollläden und Markisen sind nicht nur komfortable Schattenspender, sondern schützen das Bauwerk auch vor Überhitzung. Sie reduzieren die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 Prozent. Vor allen Dingen in den obersten Etagen steigen die Temperaturen im Sommer schnell an. Rechtzeitig geschlossen sorgen Sonnenschutzprodukte und Rollläden für ein angenehm kühles Raumklima. Das erspart in vielen Fällen den Einsatz der Klimaanlage.



Die R+S-Fachbetriebe kennen sich auch mit schwierigen Einbausituationen aus. Gemeinsam mit den Interessenten entwickeln sie passgenaue Lösungen und geben Tipps zu Energieeinsparung, Wohnkomfort und Sicherheit. Fachbetriebe in der Nähe finden sich unter www.rollladen-sonnenschutz.de/fachbetriebssuche. Weitere Infos gibt es unter 0208 4696-260.



