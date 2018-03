FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Nutzfahrzeughersteller Navistar ist in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, traut sich im Gesamtjahr aber mehr zu als bislang. Das Unternehmen, an dem Volkswagen eine Beteiligung hält, schrieb einen Nettoverlust von 73 Millionen US-Dollar, nachdem Navistar im ersten Quartal 2016/17 noch 62 Millionen Dollar verloren hatte. Ein Teil des aktuellen Verlusts wurde durch eine Schuldenrefinanzierung verursacht, die das Ergebnis mit 46 Millionen Dollar belastete.

Den Umsatz steigerte Navistar dank eines Absatzwachstums um 15 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Das Geschäftsjahr habe gut begonnen, sowohl was die eigene Marktposition angehe, als auch dank einer Stärke des Geschäfts branchenweit, sagte Unternehmenschef Troy A. Clarke. Auch die Zusammenarbeit mit der Volkswagen-Sparte Truck & Bus nehme Schwung auf. So teste das Unternehmen gerade den ersten Prototyp eines elektrisch angetriebenen Schulbusses.

Dank der guten Branchenentwicklung erhöhte Navistar die Jahresprognose: Der Umsatz soll nun 9,25 bis 9,75 Milliarden Dollar erreichen, 250 Millionen Dollar mehr als bislang in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBITDA soll 700 bis 750 statt 675 bis 725 Millionen erreichen.

March 08, 2018

