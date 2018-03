Der EUR/JPY bleibt zu Mitte des europäischen Handels angeboten und so findet der Handel aktuell am Tagestief von 131,30-25 statt. Die Gemeinschaftswährung verliert am Donnerstag an Boden, da die Trader scheinbar ihre bullish EUR Positionen abbauen, bevor die geldpolitische Sitzung der EZB veröffentlicht wird. Die Europäische Zentralbank wird die Zinssätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...