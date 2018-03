Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Coba: Deutsches Wachstum schwächt sich nicht deutlich ab

Die Commerzbank erwartet trotz des unerwartet starken Rückgangs der Auftragseingänge nicht, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich abschwächen wird. Das Minus von 3,9 Prozent in Januar sei "vor dem Hintergrund des ungewöhnlich kräftigen Anstiegs der Bestellungen in den letzten Monaten des vergangenen Jahres zu sehen und mag teilweise auch auf die um die Jahreswende üblichen Probleme bei der Saisonbereinigung zurückzuführen sein", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar.

Bauwirtschaft rechnet mit weiterem Umsatzwachstum

Die deutsche Bauwirtschaft wächst seit Jahren kontinuierlich, sowohl was Umsatz als auch Beschäftigtenzahl betrifft. Vergangenes Jahr betrug der Umsatz mit 315,5 Milliarden Euro rund 3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Bundesvereinigung Bauwirtschaft mitteilte. Für dieses Jahr erwartet der Verband bei den Umsätzen 2,6 Prozent Wachstum und 35.000 zusätzliche Beschäftigte. Grund ist die nach wie vor starke Nachfrage nach neuen Wohnungen.

Notenbank: Frankreichs Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

Die französische Wirtschaft dürfte im ersten Quartal 2018 weiter expandieren, wenn auch etwas langsamer als im letzten Quartal 2017. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal steigen, ergab eine im Februar durchgeführte monatliche Konjunkturerhebung der Zentralbank. Die Notenbank bestätigte damit ihre bisherige Schätzung. Im letzten Quartal 2017 war das BIP um 0,6 Prozent gewachsen.

EU-Kommission legt Aktionsplan für grünen Finanzmarkt vor

Die EU-Kommission plant neue Regelungen für den Finanzmarkt, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Finanzsektor mehr zum Kampf gegen Umweltprobleme beitragen muss", sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovksis am Donnerstag in Brüssel. Der lettische EU-Kommissar stellte einen Aktionsplan vor, der bis Ende 2019 eine Reihe von Gesetzgebungsverfahren vorsieht, um grüne Investitionen zu fördern.

Bankenverbände sehen "grünen Faktor" bei Eigenkapital skeptisch

Die deutschen Bankenverbände BdB und VÖB haben sich skeptisch zu der Idee der EU-Kommission geäußert, eine Umgestaltung der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit durch laschere Eigenkapitalanforderungen bei der Kreditfinanzierung von sogenannten "grünen Projekten" zu fördern.

Zypries mahnt Trump zu Verzicht auf Strafzölle

Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium als heftige "Irritation" des deutsch-amerikanischen Handels gewertet und den US-Präsidenten erneut zum Umdenken aufgefordert. "Man kann Herrn Trump im Grunde immer nur wieder sagen: Lass es doch sein", betonte die SPD-Politikerin. "Es ist auf alle Fälle eine sehr heftige Irritation - ein deutlicher Handelskrieg, würde ich sagen, ist es noch nicht", erklärte Zypries im ARD-Morgenmagazin.

EU: Zollausnahmen für ein EU-Mitglied gelten für alle

Bei US-Zöllen auf Stahl und Aluminium kann es keine Ausnahmen für einzelne Mitgliedstaaten der EU geben. Das unterstrich EU-Kommissions-Vize Jyrki Katainen am Donnerstag in Brüssel. Sollte ein Mitgliedsland - etwa Großbritannien - ausgenommen werden, "gilt das für die gesamte EU", sagte Katainen. Am Mittwoch hatte die Regierung in Washington mitgeteilt, dass es bei Strafzöllen "potenzielle Ausnahmen" geben könnte.

US-Stahlerzeuger leiden nicht unter unfairer Konkurrenz

Weltweit wird zuviel Stahl erzeugt. Von daher verwundert es kaum, dass die US-Stahlbranche seit Jahren schwächelt. Doch rechtfertigt das wirklich die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump? Die Antwort hängt davon ab, ob die Probleme der US-Produzenten hausgemacht sind oder auf unfaire Handelspraktiken zurückgehen. China gilt seit Langem als das Land, das die USA mit Stahlerzeugnissen flutet. Die vom Staat mit billigen Krediten und subventioniertem Strom geförderten Konzerne verfügen in der Tat über Wettbewerbsvorteile, die Peking aber zunehmend zurückfährt, um andere Prioritäten zu setzen.

Trump und Brexit-Befürworter teilen die gleichen Sorgen

Für Außenstehende sind der Brexit und US-Präsident Donald Trump zwei Seiten einer Medaille: Ihre Erfolge im Jahr 2016 gelten als Folgen der weltweiten Anti-Establishment- und Antiglobalisierungsbewegung. Manche Brexit-Befürworter streiten jegliche Verbindung ab. Der Brexit sei ein Votum für den Freihandel gewesen, Trump pflege den Protektionismus. Doch der Brexit könnte mehr mit Trump gemein haben als die Briten zugeben wollen.

Gabriel wird neuer Bundesregierung nicht angehören

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird nach eigenen Angaben nicht mehr Teil der künftigen Regierung sein. "Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören", erklärte Gabriel über den Kurznachrichtendienst Twitter. In einer von ihm ebenfalls getwitterten Erklärung teilte Gabriel mit, SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteivorsitzende Olaf Scholz hätten ihn "heute darüber unterrichtet".

Auch Hendricks nicht in neuer Regierung

Nach dem geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat auch die bisherige Umweltministerin Barbara Hendricks (beide SPD) angekündigt, sie werde nicht mehr Teil der neuen Bundesregierung sein. "Ich werde der neuen Bundesregierung nicht angehören", sagte Hendricks der Rheinischen Post.

Poggenburg tritt als AfD-Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurück

Der Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, Andre Poggenburg, tritt von beiden Ämtern zurück. Dies habe Poggenburg gegenüber der Landtagsfraktion in der vergangenen Woche angekündigt, teilte die Fraktion am Donnerstag in Magdeburg mit. Poggenburg war zuletzt nach einer Rede zum politischen Aschermittwoch, in der er die türkische Gemeinde in Deutschland unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet hatte, in die Kritik geraten.

Umweltbundesamt: 6.000 vorzeitige Todesfälle 2014 wegen NO2

Für das Jahr 2014 lassen sich laut einer Studie des Umweltbundesamtes statistisch etwa 6.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) zurückführen. Die Studie zeigt nach Angaben der Behörde außerdem, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid im Zusammenhang mit Krankheiten wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Schlaganfall, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und Asthma stehe.

