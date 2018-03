Baden/Villmergen (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100061827 heruntergeladen

werden -



Am 20. September 2018 findet in Baden die Swiss Industry 4.0

Conference® statt. Im Rahmen der schweizweit bedeutendsten

Praxisveranstaltung zur Digitalen Transformation wird zum dritten Mal

der Swiss Industry 4.0 Award® verliehen. Ab sofort können Projekte

für den Wettbewerb unter www.industry40.ch eingereicht werden.



Am Donnerstagnachmittag, 20. September 2018 findet im Kultur- und

Kongresszentrum Baden die Swiss Industry 4.0 Conference statt, die

schweizweit bedeutendste Praxisveranstaltung zum Thema

Digitalisierung und Digitale Transformation. Mehr als 300 Fach- und

Führungspersonen tauschten im vergangenen Jahr Wissen und praktische

Erfahrungen aus konkreten Anwendungsbeispielen der Schweizer

Industrie aus.



Im Rahmen der Fachtagung wird zum dritten Mal der Swiss Industry

4.0 Award verliehen. Mit der Vergabe des Swiss Industry 4.0 Award

wird jährlich ein Unternehmen, eine Organisation oder ein Projekt

ausgezeichnet, das in der praktischen Umsetzung von

Digitalisierungs-Lösungen der Industrie 4.0 einen bemerkenswerten

Beitrag an den Fortschritt der Wirtschaft in der Schweiz geleistet

hat oder leistet.



Der Swiss Industry 4.0 Award wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen.

Er ist ein Sinnbild für die Innovationskraft der Schweizer

Unternehmen und damit gleichzeitig ein Ansporn zur Förderung von

Innovation. Der Sieger-Preis ist dotiert mit 10'000 Schweizer

Franken. 2017 ging der Award an die Firma Müller Martini

Druckverarbeitungs-Systeme AG für ihre Systemlösung, die es möglich

macht, dass Bücher auf Bestellung im Internet innert 24 Stunden in

Auflagegrösse 1 hergestellt und zum Kunden geliefert werden.



Ab sofort können innovative Projekte rund um die Digitalisierung

von morgen, zur Vernetzung von Maschinen, Produkten und Menschen

eingereicht werden. Details und Anmeldeuterlagen sind zu finden

unter: www.industry40.ch.



Originaltext: Swiss Industry 4.0 Conference

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061827

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061827.rss2



Kontakt:

Swiss Industry 4.0 Conference

c/o Autexis Holding AG

Herr Philippe Ramseier

+41566191131

philippe.ramseier@autexis.com