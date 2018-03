Sigma Systems, führender Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen, wurde heute als eines der Canada's Best Managed Companies ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Elite-Gruppe von Organisationen, die eine hervorragende Geschäftsentwicklung aufweisen und innovative Managementstrategien anwenden. Sigma konnte diese angesehene Auszeichnung bereits im dritten Jahr in Folge gewinnen.

Nun bereits seit 25 Jahren ist Canada's Best Managed Companies eines der führenden Geschäftsauszeichnungsprogramme des Landes, das Unternehmen in kanadischem Besitz und unter kanadischer Leitung für ihre innovativen und erstklassigen Geschäftspraktiken auszeichnet. In jedem Jahr konkurrieren Hunderte von Unternehmen im Rahmen eines rigorosen und unabhängigen Auswahlverfahrens, das die Qualität ihrer Managementfähigkeiten und -praktiken bewertet.

Sigma konnte seine guten Geschäftsergebnisse über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt aufrechterhalten, indem es seinen Fokus auf die Unternehmenskultur richtete und sich auf seine Innovationskraft und das Unternehmenswachstum konzentrierte.

"Sigma fühlt sich geehrt, zum dritten Mal in Folge als Best Managed Company ausgezeichnet worden zu sein", so Tim Spencer, CEO von Sigma. "Ich bin überzeugt, dass unser Streben nach offener und transparenter Führerschaft, langfristigen Investitionen in Technologie und Innovationen sowie kontinuierlicher Entwicklung unserer Belegschaft wegweisend für unseren zunehmenden Markterfolg war."

"Die Best Managed Gewinner können äußerst stolz auf ihre Erfolge sein", so Lorrie King, Partner, Deloitte und Co-Leader, Canada's Best Managed Companies Program. "Der Markt verändert sich rasch und das Engagement dieser unglaublichen Gruppe von Unternehmen und ihre unternehmerische Führung tragen zur Förderung des Geschäftserfolgs und somit zu einer guten Konjunktur bei."

Die Gewinner des Canada's Best Managed Companies Award 2018 werden im Rahmen der jährlichen Canada's Best Managed Companies Gala am 11. April in Toronto geehrt. An demselben Tag werden die Teilnehmer des Best Managed Symposiums Geschäftsthemen erörtern, die ausschlaggebend für den Erfolg moderner Unternehmensführung sind.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Unternehmen. Sigma liefert seine preisgekrönten Produkte an über 80 Kunden in 40 Ländern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte. Sigma vertritt eine agile Methode für die Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden. Sigma unterhält Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

Über Canada's Best Managed Companies

Das Geschäftsauszeichnungsprogramm "Canada's Best Managed Companies" markiert unverändert ein Gütesiegel für Unternehmen in kanadischem Besitz und unter kanadischer Leitung mit Umsatzerlösen in Höhe von über 15 Mio. $. Seit der Initiierung des Programms im Jahr 1993 konkurrieren jährlich Hunderte von Unternehmen im Rahmen eines rigorosen und unabhängigen Auswahlverfahrens, das die Qualität ihrer Managementfähigkeiten und -praktiken bewertet. Die Auszeichnungen werden in vier Stufen verliehen: 1) Neuer Canada's Best Managed Companies Gewinner (einer der neuen Gewinner wird jedes Jahr ausgewählt); 2) Canada's Best Managed Companies Gewinner (Teilnehmer, die sich erneut bewarben und ihre Auszeichnung im zweiten Jahr in Folge aufgrund ihres jährlichen operativen und finanziellen Lageberichts aufrechterhalten konnten); 3) Gold Standard Gewinner (Gewinner, die nach drei Jahren in Folge mit Best Managed Status den Nachweis für ihr Engagement im Rahmen des Programms führen und ihre Auszeichnung für 4 bis 6 Jahre in Folge erfolgreich aufrechterhalten konnten); 4) Platinum Club Mitglied (Gewinner, die ihren Best Managed Status im siebten Jahr in Folge oder länger aufrechterhalten konnten). Zu den Sponsoren des Programms gehören Deloitte, CIBC, Canadian Business, Smith School of Business, TMX Group und MacKay CEO Forums. Weitere Informationen finden Sie unter www.bestmanagedcompanies.ca.

