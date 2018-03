Intelligente Ressourcenbündelung ermöglicht Unternehmen effiziente Bereitstellung unterschiedlicher Anwendungen wie Personalisierung, Machine Learning und IoT über verschiedene Cloud Provider hinweg



San Francisco (ots/PRNewswire) - Ab sofort ist Mesosphere DC/OS 1.11 (https://mesosphere.com/product/?partnerref=press-release), die führende Plattform für Erstellung und Betrieb von datenintensiven, containerisierten Anwendungen -- verfügbar. Die neueste Version erlaubt den Edge- und Multi-Cloud-Betrieb mit neuen Funktionen. Dank dieser Features ist das intelligente Bündeln von Ressourcen, die Planung einer breiten Palette von Workloads sowie die Verwaltung dynamischer verteilter Infrastrukturen über eine einzige Management-Oberfläche möglich. DC/OS, das sich starker Nachfrage von Unternehmenskunden wie AthenaHealth (https://mesosphere.com/blog/dcos -athenahealth/?partnerref=press-release) oder Royal Caribbean (https: //mesosphere.com/blog/royal-caribbean-real-time-microservices/?partne rref=press-release) erfreut, automatisiert intelligent die zugrunde liegende Infrastruktur, so dass Teams hochwertige Services wie personalisierte Erfahrungen, maschinelles Lernen und IoT-Anwendungen schneller und effizienter bereitstellen können.



"Über DC/OS von Mesosphere läuft die Realtime-Decisioning-Engine, die durch automatisches und nahtloses Hin- und Herschalten zwischen Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzen das optimale Kundenerlebnis für Millionen unserer mobilen Nutzer ermöglicht", erklärt Thorsten Müller, SVP Products, Group Innovation, Deutsche Telekom AG. "Mit Mesosphere ist es einfach, containerisierte Anwendungen und Open-Source Data-Tools elastisch über verschiedene Rechenzentren und Cloud-Provider gleichzeitig zu skalieren".



Zu den neuen Funktionen von DC/OS 1.11 gehört eine vereinheitlichte Steuerungsebene, die den nahtlosen Edge- und Multi-Cloud-Betrieb erlaubt und mit einem konsistenten Management Geschäftskontinuität, Notfallwiederherstellung und Cloud Bursting gewährleistet - egal, ob vor Ort oder an der Edge. DC/OS 1.11 vereinfacht den Einsatz und die Verwaltung von Hybrid- und Multi-Cloud-Operationen erheblich: Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist DC/OS in der Lage, mehrere Cloud-Umgebungen abzudecken, so dass Workloads sich automatisch auf Cloud X oder Cloud Y verteilen lassen.



Ebenfalls ist der DC/OS Kubernetes Service jetzt produktionsreif und ermöglicht eine einfache Bereitstellung und Skalierung eines hochverfügbaren Kubernetes Cluster' mit Versions-Upgrades. s.DC/OS 1.11 erweitert den bestehenden Security Layer , um die Sicherheit des gesamten Anwendungs-Stacks inklusive BigData Services zu gewährleisten.



"In der Eile, den Stack zu modernisieren, wenden sich Unternehmen manchmal zuerst an öffentliche Anbieter, um das Rüstzeug für "as-a-Service"-Ressourcen zu erhalten. Dies hat allerdings einen hohen Preis, sowohl monetär als auch technologisch. Der Grund: Jede Anwendung, die auf diese Art von Service entwickelt wird, ist an die jeweiligen proprietären APIs gebunden", erläutert Rhett Dillingham, Vice President und Senior Analyst von Moor Insights and Strategy. "Die gleichen Datendienste können unter DC/OS laufen. Gleichzeitig bietet die Plattform Organisationen die Freiheit, jede beliebige Kombination von Infrastruktur -- Public Cloud, Private Cloud oder Rechenzentrum - mit einer elastischen Skalierung auszuwählen".



"Wir erleben es bei unserem Kundenstamm der Global 1000 Organisationen: Der Unternehmenswelt bietet sich eine enorme Chance, nämlich die Kontrolle über ihre Daten zu übernehmen. Sie sind das größte Kapital einer Firma. Diese Informationen in handlungsorientierte Erkenntnisse und Maßnahmen umzumünzen, die Gewinn und Wachstum vorantreiben", erklärt Florian Leibert, CEO und Mitbegründer von Mesosphere. "DC/OS ist die Plattform, auf der in Echtzeit datengesteuerte Anwendungen zum Beispiel für vernetzte Fahrzeuge, personalisierte Erfahrungen und maschinelles Lernen laufen, und all das mit einer den jeweils eigenen Vorstellungen entsprechenden und passenden Infrastruktur".



Edge- und Multi-Cloud-Operationen



DC/OS 1.11 kann jede beliebige Kombination von Cloud-, Rechenzentrums- und Edge Compute-Infrastruktur zum einem einzelnen logischen Ressourcenpool bündeln und auf intelligente Weise Workloads über eine einheitliche Benutzeroberfläche planen - und zwar ortsunabhängig. Der Betreiber kann sich damit auf die benötigten Services konzentrieren, anstatt auf die zugrundeliegende Infrastruktur.



Dieses wird durch die folgenden neuen DC/OS Funktionen vereinfacht:



- Edge- und Multi-Cloud-Verbund: DC/OS 1.11 ermöglicht es mehrere Cluster zu verknüpfen, um so ein konsistentes Management zu gewährleisten. Ein DC/OS-Cluster kann auch Knoten in verschiedenen Zonen verwalten. Dies bedeutet einen minimalen Footprint für Remote-Standorte oder Edge-Infrastrukturen. - Geschäftskontinuität und Disaster Recovery: Bereitstellung hochverfügbarer Dienste unter Verwendung von Fault-Domains, um ausfallsichere Services innerhalb von Racks, Verfügbarkeitszonen und sogar Cloud-Regionen zu ermöglichen. - Cloud Bursting: Einfaches Skalieren von zusätzlichen Ressourcen zu einen bestehenden Cluster. Das könnte zum Beispiel bedeuten, zu einem Cluster in einem lokalen Rechenzentrum Knoten eines Public Cloud Providers hinzuzufügen. So lassen sich spontan auftretende Nachfragespitzen ausgleichen und die Auslastung der Infrastruktur optimieren.



Kubernetes-as-a-Service



DC/OS ermöglicht es, ein hochverfügbares, produktionsreifes Kubernetes-Cluster auf jeder Art von Infrastruktur einzurichten und zu betreiben. Mit einem einzigen Klick automatisiert DC/OS mehr als 20 verschiedene Schritte und viele Arbeitsstunden, die für die Einrichtung eines sicheren und hochverfügbaren Kubernetes-Cluster erforderlich sind. Dazu gehört auch die unterbrechungsfreie Skalierung sowie ein automatisierter Upgrade Prozess zwischen verschiedenen Kubernetes Versionen. DC/OS 1.11 ist von der Cloud Native Computing Foundation für den neuesten Kubernetes 1.9 Release zertifiziert. Da DC/OS über eine modulare Architektur verfügt und Kubernetes rein als Open Source implementiert, steht jeweils die aktuellste Kubernetes-Version über DC/OS zur Verfügung.



Erweiterte Sicherheit



Big Data Services haben häufig viele Komponenten, deren Absicherung schwierig sein kann. Containerisierte Microservices sind darauf ausgelegt, neue Instanzen dynamisch zu skalieren und automatisiert das gesamte System inklusive Service Discovery und Load-Balancing anzupassen.



Diese dynamische Skalierung verschärft die Herausforderungen in puncto Sicherheit weiter.



DC/OS 1.11 wurde um neue Sicherheitsebenen für Datendienste und Container erweitert. So lassen sich gesetzliche Vorschriften jetzt einfacher einhalten. Zum einen sind damit sensible Informationen während des Übertragungsweges verschlüsselt. Zum anderen bietet DC/OS die Integration von Datendiensten mit gemeinsamen Mechanismen für die Authentifizierung, Autorisierung und Zugriffskontrolle wie Kerberos, LDAP und Active Directory. DC/OS 1.11 optimiert außerdem den Secrets Management Service, den autorisierte Anwendungen zum Austausch von sensiblen Informationen verwenden. Neu ist auch, dass Hierarchien und Multi-Team-Isolationen unterstützt werden. Die Secrets, auf die Anwendungen oder Teams zugreifen können, lassen sich so einfacher verwalten .



Verfügbarkeit



Mesosphere DC/OS 1.11 kann ab sofort über https://dcos.io/install/ installiert werden. Mehr dazu erfahren Sie im Mesosphere DC/OS 1.11 Launch Blog (https://mesosphere.com/blog/dcos-1_11-overview/?partnerr ef=press-release) oder in einem der kommenden Webinare (https://event .on24.com/wcc/r/1597916/3164F4235F9AB067E321578EAD8EA9C3?partnerref=p ress-release).



Informationen zu Mesosphere



Mesosphere treibt die Unternehmenstransformation in Richtung verteiltes Computing und Hybrid Cloud voran. Mesosphere DC/OS ist die führende Plattform, um moderne Anwendungen und Big Data zu entwickeln, zu implementieren und elastisch zu skalieren. Mit DC/OS ist es einfach, Container, Datendienste und Microservices über die eigene Hardware sowie über Cloud-Instanzen laufen zu lassen. Mesosphere wurde 2013 von den Architekten der Hyperscale-Infrastrukturen bei Airbnb und Twitter sowie den Mitentwicklern von Apache Mesos gegründet. Mesosphere hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über weitere Niederlassungen in New York, Hamburg und Peking. Zu den Investoren von Mesosphere zählen Andreessen Horowitz, Hewlett Packard Enterprise, Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, und Microsoft.



