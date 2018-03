China wird sich Handelssanktionen nicht gefallen lassen -der Rest der Welt wohl auch nicht. Wiederholt sich 1987? Die Aktienmärkte sind nicht entspannt, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial Und so müsste sich der DAX schnellstmöglich auf 12310 bzw 12500 Punkte erholen - andernfalls könne er in den nächsten zwei Wochen bis auf 10800 fallen, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial zu Antje Erhard. Im Dow Jones ebenfalls Risiken: hohe Bewertungen, technische Signale, Donald Trump - 1987 könnte 2018 nochmals Realität werden...