Frankfurt am Main (ots) -



Digitale Transformation lautet das Thema, mit dem sich Leaseweb auf dem Cloudfest vom 10. bis 16. März im Europapark Rust präsentiert. Das Standmotto "Not your average cloud - We empower your digital transformation with our hybrid cloud solutions." adressiert vor allem internationale Interessenten. Zu der weltweit größten Hostingveranstaltung werden mehr als 6.500 Teilnehmer aus aller Welt erwartet.



"Das Cloudfest stellt den perfekten Rahmen für Leaseweb dar, weil dort die Zukunftstrends diskutiert werden und Leaseweb maßgeblich an diesem Gestaltungsprozess beteiligt ist", sagt Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der Leaseweb Deutschland GmbH. Er erklärt: "Mit 17.500 Kunden rund um den Globus ist Leaseweb eines der weltweit größten Hosting-Netzwerke und einer der führenden Anbieter von Cloud-Services. Dieser Erfolg hängt unmittelbar damit zusammen, dass unsere Services den Herausforderungen der Zukunft vollumfänglich gerecht werden. Hierzu bieten wir Cloud-Dienste in unterschiedlichen Varianten von der Public über die Hybrid bis hin zur Private-Cloud an, um den jeweiligen spezifischen Anforderungen der Anwender Rechnung zu tragen."



Die Schwerpunkte der Leaseweb-Infrastruktur liegen auf der Zuverlässigkeit, der Sicherheit und der Skalierbarkeit. Dadurch können Unternehmen hochperformante Services flexibel gemäß ihrem Bedarf in Anspruch nehmen, der sich im Laufe der Digitalisierungsstrategie ergibt. So entfallen einerseits hohe Anfangskosten und andererseits steht dennoch eine zuverlässige Infrastruktur zur Verfügung, sobald sie für die digitale Transformation benötigt wird. LeaseWeb verweist auf die Verfügbarkeit des eigenen Netzwerkes mit einer Core-Uptime von 99,9999 Prozent.



Reise in die digitale Transformation



Leaseweb-Chef Benjamin Schönfeld erläutert: "Die digitale Transformation stellt für die Unternehmen eine Reise dar, in deren Verlauf sich immer und immer wieder Veränderungen ergeben. Daher ist es äußerst wichtig, dass die technische Infrastruktur ebenfalls die nötige Flexibilität aufweist, sich sukzessive diesem Prozess anzupassen. Das gilt auch für die damit verbundenen Kosten: Trotz höchster Anforderungen an Performance und Zuverlässigkeit sollen die Infrastrukturkosten erst mit dem Bedarf wachsen, ohne dass unnötige Vorhaltekosten entstehen. Auf diese für die meisten Unternehmen fundamentale und betriebskritische Reise der digitalen Transformation ist die Infrastruktur und das Serviceangebot von Leaseweb konsequent ausgerichtet."



Datenschutz gemäß DSGVO



Angesichts des Inkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai dieses Jahres betont Leaseweb die Konformität mit der neuen gesetzlichen Regelung zum Datenschutz. Benjamin Schönfeld betont: "Auf Wunsch garantieren wir, dass alle Daten ausschließlich in einem deutschen Rechenzentrum verbleiben und die Einhaltung der DSGVO in jeder Hinsicht gewährleistet ist."



Über LeaseWeb



LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 18 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..



Weitere Informationen:



Leaseweb Deutschland GmbH, Kleyerstrasse 79 / Tor 13, 60326 Frankfurt am Main, E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de