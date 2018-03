Die Schweizer Großbank UBS hat die Wacker-Chemie-Aktie in ihre "Conviction List" der 20 aussichtsreichsten kleinen und mittleren europäischen Aktien aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Gewinnwachstum (Ebitda) des Spezialchemieunternehmens dürfte die Markterwartungen übertreffen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Die Aktie berge derzeit ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN: DE000WCH8881