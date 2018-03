München (ots) - Die ayfie Group kombiniert die branchenführende Suchtechnologie von VirtualWorks mit der Textanalyseplattform von ayfie und nimmt eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der intelligenten Datensuche und Textanalyse ein.



VirtualWorks Group verkündete heute die Zusammenlegung der beiden Tochtergesellschaften ayfie und VirtualWorks zur ayfie Group.



Die Zusammenlegung der beiden Unternehmenseinheiten ist eine strategische Geschäftsentscheidung, die sich aus der Nachfrage des Marktes nach einer intelligenten, allumfassende Such- (http://ayf.ie/locator) und Textanalyselösung (http://ayf.ie/inspector) ergab. Durch die Kombination der linguistischen Plattform von ayfie mit der leistungsstarken Suchtechnologie von VirtualWorks positioniert sich die ayfie Group als führender Anbieter von leistungsfähigen Tools für Unternehmen, die besseren Einblick und Überblick über ihre Daten benötigen. Die von der ayfie Group angebotenen Lösungen (http://ayf.ie/home)können auf verschiedene Branchen und Unternehmen aller Größenordnungen angepasst werden.



"Kunden fragen nach Lösungen, bei denen Suche und Textanalyse kombiniert werden, damit sie nicht nur schnell auf Informationen zugreifen, sondern diese auch auswerten können. Als ayfie Group werden wir ab sofort unter einer Marke unsere innovativen Lösungen anbieten und dadurch unsere Kernmärkte in den USA, den europäischen und nordischen Ländern erweitern," erklärt Erik Baklid, CEO der ayfie Group.



"Als ayfie 2016 startete, haben wir uns darauf fokussiert, ein zukunftsweisendes Unternehmen für Text- und Contentanalyse zu etablieren. Doch obwohl viele unserer Kunden die bedeutenden Vorteile unserer Lösung erkannten, stellte sich heraus, dass unser Angebot in Verbindung mit den Technologien unserer Schwesterfirma VirtualWorks noch attraktiver ist. Nun unter einem gemeinsamen Dach wird die ayfie Group Such- und Textanalyselösungen für die in riesigen Mengen vorliegenden unstrukturierten Daten von Unternehmen aus den Bereichen Recht, Compliance (DSGVO/GDPR), Finanzen, Gesundheitswesen und Medien anbieten. Wir geben unseren Kunden ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie auf Basis der generierten Informationen bessere geschäftliche Entscheidungen treffen können," so Florian Lohmeier, CMO der ayfie Group.



Über ayfie - ayfie (www.ayfie.com) bietet marktführende Such- und Textanalyselösungen für die Bereiche Recht, Compliance, Finanzen, Gesundheitswesen und Medien, die auf mehr als 30 Jahren Forschung und Erfahrung in den Bereichen Linguistik, Computerlinguistik und Informatik basieren. Unter Verwendung dieser Technologien hat ayfie eine einzigartige Textanalyse-Plattform geschaffen, die branchenführende Suchtechnologie mit einer innovativen Textanalysemaschine kombiniert, um Effizienz und bessere Einblicke für Unternehmen aller Wirtschaftszweige auf den europäischen und amerikanischen Märkten zu bieten.



Erfahren Sie mehr unter www.ayfie.com oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/ayfie_bi) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ayfie-inc./).



