St. Johann in Tirol (pts024/08.03.2018/14:10) - Daniela Hutter sieht Frauen grundsätzlich als das "stärkere Geschlecht" und will daher die # metoo-Kampagne auch nicht als Verteufelung alles Männlichen sehen, sondern als Wegweiser in eine neue gemeinsame und harmonischere Zukunft von Mann und Frau. "Derzeit leben wir noch in einer YANG-geprägten Welt, aber das ändert sich sukzessive, auch durch die metoo-Diskussion. Aber Veränderung bringt auch Eruptionen. Kein Part will seine Macht teilen. Sowohl Mann, als auch Frau sind daher aufgerufen, das Miteinander zu pflegen. Dabei dürfen sie aber niemals Grenzen überschreiten, sonst kommt es zu echter Gewalt oder Schlimmerem", so Daniela Hutter. In ihrer YIN-Akademie vermittelt die Bestsellerautorin weibliches Wissen, um den YIN-Faktor der Frauen zu stärken. Dabei werden zahlreiche Frauenprobleme angesprochen und behandelt. Bereits hunderte Frauen haben durch diese Akademie mehr über ihre innere weibliche Energie erfahren und wie sie diese im eigenen Leben besser nutzen können http://www.danielahutter.com/online-akademie Online-Frauen-Akademie für starke Weiblichkeit "Learning by doing", sagte sich Daniela Hutter, als sie vor über zehn Jahren mit ihren ersten Online-Workshops begann. Von Natur aus mit kindlicher Neugier ausgestattet, faszinierte sie das Studium der Weiblichkeit und das Miteinander von YIN und YANG. "Als ich vor zehn Jahren nach dem Begriff der Frauen der Neuen Zeit oder YIN und starke Weiblichkeit gegoogelt habe, fand ich fast nichts. Inzwischen hat sich vieles bewegt. Bei mir geht es immer um die Stärkung der Frau in unserer heutigen modernen Welt. Frauen soll ihre Weiblichkeit und die Kraft, die dahinter steckt, erkennen und wieder neu spüren." Der Online-Workshop besteht aus insgesamt 15 Tagesimpulsen und drei Meditationen zum Download. In einem geschlossenen Forum finden Gespräch und Gedankenaustausch statt. Auch nach den Impulsen bleibt der Zugang zum Online-Coaching frei zugänglich. "Alle Geschichten und alle Ratschläge resultieren immer aus dem eigenen Erleben", so Daniela Hutter. Sie vermittelt, was sie selbst auf ihrem spirituellen Weg zum Frau-Sein erfahren hat. In einer von YANG geprägten Welt soll das weibliche YIN wieder seinen Platz bekommen. Die innere weibliche Kraft erkennend, füllt sich das ME wieder mit positiven Inhalten. "So können das Weibliche und das Männliche wieder verschmelzen." Daniela Hutter vermittelt ihr Wissen in Seminaren und Büchern: http://www.danielahutter.com Infos zu Online-Akademie von Frauen-Motivatorin Daniela Hutter: http://www.danielahutter.com/online-akademie (Ende) Aussender: Hutter Daniela Christiane Ansprechpartner: Daniela Hutter Tel.: +43 664 2250429 E-Mail: info@danielahutter.com Website: www.danielahutter.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180308024

