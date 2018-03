Hamburg - Bundesanleihen und Treasuries notieren im Vergleich zur Vorwoche per saldo nahezu unverändert, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Dabei habe sich einiges getan. Italien habe am 4. März ein neues Parlament gewählt. Die Sozialdemokraten unter Parteichef Matteo Renzi und Ministerpräsident Paolo Gentiloni und ihr Mitte-Links-Parteienbündnis hätten ihre Mehrheit verloren. Populistische Parteien wie die 5-Sterne-Bewegung sowie die rechte Lega hätten spürbaren Aufwind erhalten, wobei die 5-Sterne-Bewegung stärkste politische Kraft geworden sei.

