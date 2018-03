Stärkere Präsenz der Messung mobiler-Endgeräte ermöglicht eine globale Einsicht in mobile Zielgruppen, Apps und Inhaltskategorien



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Report beinhaltet wichtige Kennzahlen und Trends der globalen Nutzung von Desktop, Smartphones und Tablets und untersucht, wie sich Zielgruppen und der Konsum von Inhalten im Laufe von 2017, weltweit verändert haben. Der Bericht verwendet Multi-Plattform-Daten aus den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Indien, Indonesien und Malaysia und hilft dabei, marktspezifische Berichte in einen Zusammenhang zu setzen, indem Erkenntnisse auf regionalem Niveau beleuchtet werden. Laden Sie ein Exemplar des "Global Digital Future in Focus" Report kostenlos herunter: www.comscore.com/ger/GlobalDFIF2018.



"Globale digitale Landschaften entwickeln sich auf oft überraschende Weise weiter", sagte Will Hodgman, Executive Vice President International bei comScore. "Dieser Bericht zeigt, wie Verbraucher Plattformentscheidungen auf der Grundlage von unterschiedlichen Inhalten sowie einzigartigen Faktoren in ihren Märkten, treffen. Es ist klar, dass Pauschalannahmen weder auf globaler noch auf lokaler Ebene zutreffen, und dieser Bericht bietet einen Überblick darüber, wie Marken und Vermarkter von einem differenzierteren Verständnis des digitalen Konsums profitieren können."



Nachfolgend ein paar Themen aus dem Report:



- Wie mobile-Engeräte und Apps die digitale Nutzungszeit dominieren und die Entwicklung des "mobile-only" Publikums. - Die Plattformauswahl und die demografische Ausgewogenheit der einzelnen Inhaltskategorien, einschließlich eines Einblicks wo "mobile-first" Verhalten am stärksten ausgeprägt sind. - Wo eine digitale Konsolidierung stattfindet und warum dies ist nicht unbedingt Anlass zur Besorgnis für Middle und Long Tail ist. - Die internationale App-Landschaft und ihr Wachstum. - Einblick in den Multi-Plattform-Video-Konsum.



Sie können hier eine Kopie des "Global Digital Future in Focus" Reports kostenlos herunterladen: www.comscore.com/ger/GlobalDFIF2018.



Über comScore comScore, Inc. ist ein führender Anbieter von Digital Media Analytics, der Zielgruppen, Marken und das Onlinenutzungsverhalten der Verbraucher geräteübergreifend präzise misst. Der Zusammenschluss von comScore und Rentrak im Januar 2016, erlaubt es comScore, ein neues Modell in der Cross-Plattform Welt zu etablieren. Basierend auf Präzision und Innovation bieten wir einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren und das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar quantifizieren. Damit können Medienanbieter ihre gesamte Nutzerschaft monetarisieren und Werbetreibende ihre Zielgruppen effektiver erreichen. Mit mehr als 3.200 Kunden und Präsenz in mehr als 70 Ländern steht comScore für die Zukunft der Digitalen Messung. comScore Aktien werden derzeit am OTC-Markt (OTC: SCOR) gehandelt. Weitere Informationen zu comScore finden Sie unter comscore.com.Weitere Informationen finden Sie unter comscore.com (http://www.comscore.com/ger).



Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Meldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen nach Sektion 27A des US Securities Act von 1933 und Sektion 21E des US Securities Exchange Act von 1934 einschließlich aber nicht beschränkt auf Erwartungen finanzieller oder anderer Natur, hinsichtlich des Einflusses von Plan Metrix und der breiteren MMX Produktfamilie auf comScore. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, durch die unsere aktuellen Ergebnisse wesentlich von Erwartungen abweichen können, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf comScore's Fähigkeit, die erwarteten finanziellen und operativen Ergebnisse zu erreichen. Ausführliche Erläuterungen dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie im entsprechenden comScore Jahresberichten auf Formblatt 10-K, im Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q und ebenfalls regelmäßig in anderen Einreichungen von comScore bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), die auf der SEC-Website eingesehen werden können (http://www.sec.gov).



comScore Aktionäre werden vor unbilligen Erwartungen an zukunftsgerichtete Erklärungen gewarnt und sollten beachten, dass diese lediglich etwas über den Zeitpunkt aussagen, an dem sie abgegeben wurden. comScore verpflichtet sich in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung jedweder zukunftsgerichteten Erklärung, um nach dem Datum der vorliegenden Pressemitteilung über Ereignisse, Umstände oder neue Erkenntnisse zu informieren oder sich über unvorhergesehene Ereignisse zu äußern.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpg



OTS: comScore Networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62006.rss2



Pressekontakt: Guido Sambach marketingemea@comscore.com