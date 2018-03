Firmen beschränken sich bei der Visualisierung ihrer Prozesssteuerung oft auf Anlagen- und Prozessparameter. Dabei hängt die Stabilität der Prozesse und Produktqualität von weit mehr ab. Zwar bilden die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sowie die automatisierte Logistik den Blutkreislauf einer Fertigung. Doch was erreicht ein solches System ohne das dazugehörige Nervensystem: dem Steuerungsnetz? Unternehmen, die das Konzept des IIoT realisieren, benötigen auch eine klare Übersicht über die Aktivitäten des Nervensystems, das ihre Produktion antreibt.

Steuerungsnetze haben sich über die letzten zehn Jahre stark verändert - Wo vorher Eins-zu-Eins-Verbindungen innerhalb oft homogener Infrastrukturen vorherrschten, gibt es heute in IIoT-Umgebungen allein in einer einzigen Fertigungszelle weit über 50 Komponenten unterschiedlicher Hersteller. Das bedeutet viele verschiedene Funktionalitäten und Konfigurationen, die nicht selten in Konflikt zueinander stehen und ungehindert miteinander kommunizieren. Diese Komplexität des IIoT, fördert Netzwerkprobleme und Störungen durch Kommunikationsfehler oder Kapazitätsengpässe.

Hinzu kommt die Öffnung der nicht auf Cybersicherheit ausgelegten industriellen Netzwerke, die selten über Absicherungsmechanismen wie Authentifizierung, Validierung oder Verschlüsselung verfügen. Insbesondere beim Anbinden an die Unternehmens-IT entstehen Sicherheitslücken, die durch aktuelle Schwachstellen, beispielsweise Spectre und Meltdown oder Advanced Persistent Threats wie WannaCry, eine nicht kalkulierbare Gefahr für die Kontinuität der Fertigungsprozesse darstellen.

Beide Aspekte - Netzwerkqualität und Cybersicherheit - entscheiden in der Entwicklung zum IIoT über die Stabilität und Produktivität ...

