Der türkische Außenminister hat angekündigt, dass sein Land weiter an einem EU-Beitritt arbeite. Zudem fordert er eine faire Behandlung.

Die Türkei hat in der Frage eines möglichen EU-Beitritts eine faire Behandlung eingefordert. "Wir möchten genauso behandelt werden wie jedes andere Land auch", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in Wien.

Das EU-Thema werde in Wahlkämpfen aus populistischen Gründen instrumentalisiert. "Das darf nicht zu Hass, das darf nicht zu einem Vorurteil gegenüber der ...

