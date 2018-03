Boudry - Die Industriegruppe Cicor hat im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnzahlen erneut deutlich verbessert und damit den letztjährigen Turnaround bestätigt. Beide Divisionen seien zweistellig gewachsen und die Auftragsbücher gut gefüllt. Die Aktionäre dürfen sich zudem nach drei Jahren wieder auf eine Dividende freuen. Auch für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich.

"Die Resultate der Wachstumsinitiative haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte CEO Alexander Hagemann am Donnerstag vor den Medien. Und die Zahlen geben ihm Recht: Das Unternehmen hat im Vergleich zum Vorjahr 14,4% mehr Erlöse erzielt und rund 217 Mio CHF umgesetzt. Der operative Gewinn auf Stufe EBIT hat sich mit 10,5 Mio CHF mehr als verdreifacht. Die entsprechende Marge stieg auf 4,8% von zuvor 1,5%.

Unter dem Strich wird der Turnaround der in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätigen Cicor noch deutlicher: Der Gewinn schoss auf 6,7 Mio CHF hoch, nachdem es das Unternehmen 2016 mit +0,3 Mio nur knapp in die schwarzen Zahlen schaffte. "Vor allem in Nordamerika haben wir zulegen können, aber auch die sich erholende Nachfrage im Uhrenmarkt hat geholfen", so Hagemann. In Nordamerika habe man zudem das Potenzial noch nicht ausgeschöpft.

Wachstum in beiden Divisionen

Dass ein Umschwung in der gebeutelten AMS Division gelinge, habe sich ...

