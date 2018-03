FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Volkswagen will mit seinen eigenen Karftwerken weniger Emissionen ausstoßen und nimmt dafür 400 Millionen Euro in die Hand. Die beiden unternehmenseigenen Kraftwerke am Standort Wolfsburg sollen grundlegend modernisiert und von Steinkohle- auf Erdgasbetrieb umgestellt werden, teilte der DAX-Konzern mit. Im Zuge dessen sollen mehrere neue Gas- und Dampfturbinenanlagen als Ersatz für die bestehenden Steinkohlekessel errichtet werden. Die Inbetriebnahme soll zwischen 2021 und 2022 erfolgen. Die Umstellung von Kohle auf Gas soll 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen.

March 08, 2018

