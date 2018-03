Wien - Der US-Fondsanbieter Franklin Templeton hat eine neue Position geschaffen, um sein in Europa noch junges ETF-Geschäft auszubauen, so die Experten von "FONDS professionell".Caroline Baron verantworte als "Head of ETF Sales - EMEA" seit Ende Januar von London aus den Vertrieb der börsengehandelten Fonds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Sie berichte an Vivek Kudva, der das Geschäft von Franklin Templeton in der EMEA-Region und Indien leite.

