Shanghai (ots/PRNewswire) - Das chinesische Haushaltsgroßgeräte-Unternehmen Haier, die weltweite Nummer 1 unter den Marken für Haushaltsgroßgeräte, wird vor der Eröffnung der "Appliances & Electronics World Expo" (AWE) 2018 (internationale Fachmesse für Haushaltsgeräte) in Shanghai auf die hervorragende Performance seiner sechs großen weltweiten Untermarken eingehen. Haier möchte den anfänglichen Erfolg seiner weltweiten Initiativen in der neuen Ära des "Internets der Dinge" (engl. "IoT") durch das Angebot individualisierter, populärer Smart-Home-Lösungen ausbauen. Ziel ist es, ein Portfolio weltbekannter Marken aufzubauen, das die neue IoT-Ära der Smart-Home-Lösungen einläuten wird. Die Veranstaltung wird im Shanghai Expo Center stattfinden.



Haiers mehrere Marken umfassende Marketingstrategie war vor einem Jahr angekündigt worden, und das Unternehmen hat die Entwicklung seiner sechs großen Marken - GE Appliances (in den USA), Fisher & Paykel (in Neuseeland) und AQUA (in Japan) neben den selbstentwickelten Marken Haier, Casarte und Leader - seither entsprechend koordiniert. Über Haiers Produkte seines Segments für Smart-Home-Lösungen ist es nun möglich, alle Modelle aller Marken in einen intelligenten Haushalt ("smart home") zu integrieren.



"Es ist für Haier nicht schwierig, in nur einem Segment besonders gut abzuschneiden. Auf allen Feldern über all unsere Marken hinweg zu dominieren, ist jedoch eine besondere Leistung", so Li Huagang, Group Vice President und China Chief Marketing Officer von Haier. "Alle unsere Anstrengungen, Haiers Marken aufzuwerten, sie intelligenter und in ihren jeweiligen Nutzergruppen populärer zu machen, haben sich ausgezahlt."



Der Übergang von einer Ein-Marken- auf die neue Strategie hat Haier im vergangenen Jahr bemerkenswerte Ergebnisse ermöglicht. Die weltweiten Einnahmen lagen um 20 Prozent höher bei 241,9 Milliarden Renminbi, das operative Ergebnis lag um 41 Prozent höher, der weltweite Marktanteil betrug 10,5 Prozent.



Das synchronisierte Wachstum der sechs großen Marken Haiers hat der Gruppe eine solide Grundlage geschaffen, ein weltweit führendes Unternehmen bei Haushaltsgroßgeräten und ein Vorreiter auf dem Feld intelligenter Haushalte ("smart homes") zu werden. Die Strategie baut auf Haiers Stärken in den Bereichen Geräte, Lösungen und intelligente Technologien auf, die sich aus seinen weltweiten Fähigkeiten in Forschung und Entwicklung sowie der Fertigung ergeben.



Dasselbe Konzept wird nun auf alle Aspekte des Führens eines "intelligenten Haushalts" mithilfe der Lösungen Haiers angewandt. Dank fortschrittlicher Datenunterstützung können Haiers Produkte auf kleinste Details achten und die Bedürfnisse von Nutzern erkennen - darunter bei Dingen wie Rezeptempfehlungen und der Luftstromregelung.



