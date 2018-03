Nach längerer Konsolidierung, erst der kräftige Kursrückgang im Oktober/November 2017, dann die ausgedehnte Seitwärtsbewegung bis eben, könnte nun wieder Schwung in den Kurs der Evotec-Aktie kommen. Es geht um eine Open Innovation F+E-Plattform im Bereich von Infektionskrankheiten mit Sanofi. Klingt sperrig, könnte aber Evotec im ersten Halbjahr eine Einmalzahlung in Höhe von 60 Millionen Euro und eine signifikante langfristige finanzielle Unterstützung von Sanofi bringen. Wer kurzfristig an eine Fortsetzung des Seitwärtstrends glaubt, der könnte auch zu einem Disocunt-Zertifikat greifen. Beispiel: HW41Y6. Das Papier bietet einen Verlustpuffer (Discount) von stattlichen 23 Prozent ...

