NÜRNBERG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen immer stärker bewaffnete Terroristen und andere Kriminelle rüsten auch die Sicherheitskräfte auf. Neue Dienstpistolen für die Polizei, Spezialfahrzeuge für Terror-Großeinsätze, Halstücher, die vor Stichwaffen schützen und treppensteigende Roboter mit Röntgentechnik für die Entschärfung von Bomben: Bei der Messe Enforce Tac in Nürnberg haben sich Polizisten und Spezialkräfte über neue Hilfsmittel informiert.

Mehr als 240 Unternehmen zeigten nach Messeangaben vom Donnerstag ihre Produkte - von Bekleidung über Waffen und Munition bis zu Fahrzeugen. Bei der zugehörigen Fachkonferenz ging es beispielsweise darum, wie man einen Bombenattentäter an einem Flughafen oder Bahnhof per Videoüberwachung an seinem Verhalten erkennen kann.

Für Sondereinsätze bei Terrorlagen wurde ein rund fünf Tonnen schwerer gepanzerter Geländewagen entwickelt, der eine Autobombe oder den Beschuss mit einer Handgranate übersteht. Die ersten dieser Fahrzeuge in Deutschland sind laut dem Hersteller in Sachsen im Einsatz, andere Bundesländer sollen folgen. Auch ein gepanzertes Rettungsfahrzeug ist auf der Messe zu sehen sowie ein System im Heck eines Fahrzeugs, das Störsignale sendet, mit denen der Motor eines anderen Autos während der Fahrt abgeschaltet werden kann.

Für den Einlass auf die Spezialmesse ist ein Dienstausweis oder eine schriftliche Bestätigung einer Sicherheitsbehörde nötig. Im Anschluss an die Enforce Tac beginnt am Freitag eine Waffenmesse für Jagd- und Sportschützen. Auf der IWA Outdoor Classic sind bis zum Montag rund 1570 Aussteller vertreten./cat/DP/jha

