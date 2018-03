Die durchweg hervorragenden Ergebnisse, insbesondere im Cloudgeschäft, konnten nicht verhindern, dass auch SAP die berühmte 20-%-Korrektur absolviert. Worin liegt die Schlüsselrolle?



SAP ist ähnlich wie MICROSOFT an der Wall Street ein Richtwert dafür, was moderne deutsche Industriequalität ausmacht. Zurzeit immer noch Weltmarktführer im Sektor Unternehmenssoftware, aber im Cloudbusiness deutlich hinter den Amerikanern. Ein KGV um 17 per 2019 ist marktgerecht für diesen Sektor. MICROSOFT bringt es auf 27. SAP ist also nicht zu teuer. Jeder ausländische Investor, der in den DAX investiert, gewichtet SAP mindestens in der statistischen Gewichtung oder deutlich mehr. Mithin: So wie SAP eingeschätzt wird, so zu gut 80 % der ganze DAX. SAP ist der einzige deutsche Tech-Konzern von Weltrang, der auch im Silikon Valley ernstgenommen wird.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 10 vom 10.03.2018! Ausführliche Infos zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de



+ Aktion: Diese Ausgabe mit 50 Prozent Rabatt! (8,95 € statt 17,90 €) +Weitere Themen u.a.:++ Der deutsche Koalitionsvertrag zwingt zu einer neuen Beurteilung++ Amerikanische Zollpolitik sorgte für große Unruhe++ SAP wird eine Schlüsselaktie++ OSRAM: Boden erreicht?++ ROCKET INTERNET wird eine Verdachtsspekulation++ Wird VERBIO zum Turn-around?++ VECTRON vor Übernahme?++ Deutliche Korrekturen gleich neue Investments? Wir stellen drei Werte vor!++ New York: Reicht die Korrektur für neue Investments?++ AMAZON: Wie lange geht das gut?



+++ Kostenlose BoersenKiosk Apple-App jetzt online +++ Mit kostenlosem Benachrichtigungsservice +++ Jetzt downloaden im Apple-Store! +++