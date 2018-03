IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas Pharma unterzeichnet Absichtserklärung mit 3 Carbon Extractions Inc.

8. März 2018, Vancouver, B.C., Kanada - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP), (Veritas oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) mit der Firma 3 Carbon Extractions Inc. (Carbon) bekanntgeben zu können. Das Dokument umreißt die allgemeinen Bedingungen, unter denen Veritas gewillt ist, Investitionen bei Carbon zu tätigen, um eine Eigenkapitalbeteiligung und einen Stimmrechtsanteil von bis zu 100 % zu erwerben. Der Gründer von Carbon, Philip Kwong, wird weiterhin in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen und als Berater fungieren.

Veritas Pharma hat ein Interesse daran, Cannabis-Extrakte zu entwickeln und die proprietären Cannabis-Sorten von Cannevert Therapeutic Ltd (Cannevert) für anstehende klinische Studien zu verwenden. Das Unternehmen ist außerdem der Meinung, dass 3 Carbon im Hinblick auf die Händlerlizenz, die Cannervert von Health Canada erhalten hat, von der Beziehung profitieren wird. Cannevert kann aus Kanada und dem Ausland verschiedene Cannabis-Sorten beziehen, aus denen sich voraussichtlich einzigartige Extrakte mit neuartigen therapeutischen Wirkungen gewinnen lassen. Die Extrakte von 3 Carbon werden ordnungsgemäß und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von Cannevert in vorklinischen und klinischen Studien überprüft.

Über 3 Carbon Extractions Inc. 3 Carbon Extractions ist eine in British Columbia ansässige Gesellschaft, die im Bereich der Anlagenplanung für die Cannabis-Extraktion tätig ist. Sie setzt ihre eigenen, proprietären Extraktionsmethoden und Beziehungen zu Ausrüstungslieferanten ein, um den vorhandenen Markt für medizinisches Cannabis mit erstklassigen Extrakten dieser Pflanze zu versorgen und gedenkt, diese auch in den Freizeitmarkt einzuführen, sobald die für 2019 erwartete Legalisierung von Cannabisextrakten umgesetzt wird. Über Philip Kwong Philip Kwong ist ein zertifizierter Spezialist auf dem Gebiet der Cannabis-Extraktion, der im Laufe der letzten zwei Jahre eigene Rezepturen, sichere Praktiken und Verfahren für die Verarbeitung von Extrakten und anderen Erzeugnissen aus der Cannabis-Pflanze entwickelt hat, die insbesondere auf Prozessen der leichten Kohlenwasserstoff-Extraktion basieren. Philip arbeitet mit dem in Colorado ansässigen Ausrüstungshersteller Extraction Tek Solutions Inc. (ETS) und einem Marketingbeauftragten zusammen, der die Anlagen von ETS auf dem kanadischen Cannabis-Markt bewirbt. Philip hat eine Leidenschaft für die Forschung über Cannabis und die Entwicklung von Heilmitteln für neurologische Erkrankungen und Immunkrankheiten und -störungen wie multiple Sklerose und Epilepsie. Er hat bereits erfolgreich Produkte geschaffen, die seine eigene, in Schüben wiederkehrende multiple Sklerose, lindern konnten.

Einzelheiten über die Transaktionsdetails der LOI:

- 150.000 US-Dollar bei Unterzeichnung der LOI - 150.000 US-Dollar bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung - 1.500.000 Aktien von Veritas Pharma Inc. werden zu treuhänderischen Zwecken hinterlegt, wie von der kanadischen Wertpapierbörse CSE vorgegeben. - Die oben genannte Gegenleistung erfolgt im Austausch gegen eine 50-prozentige Eigenkapitalbeteiligung an Carbon - Die verbleibende Beteiligung von 50 % kann Veritas zu einem Preis erwerben, der zuvor von einem qualifizierten unabhängigen Unternehmensbewerter entschieden wird, den VRT und 3 Carbon gemeinsam beauftragen. (Die Kosten hierfür übernimmt VRT.) Er wird ein Bewertungsgutachten erstellen (das 3 Carbon-Bewertungsgutachten), das den gesamten Unternehmenswert von 3 Carbon (den Wert von 3 Carbon) am Stichtag des Ablaufs von drei Jahren nach dem Datum des endgültigen Vertragsabschlusses festlegt. Wenn das 3 Carbon-Bewertungsgutachten den Wert von 3 Carbon nicht als spezifische Zahl, sondern in Form einer Wertspanne angibt, kommen die Parteien überein, dass die Mitte dieser angegebenen Spanne den Wert von 3 Carbon bezeichnet. - Jeder Anteilseigner von 3 Carbon, außer VRT (ein verkaufender Anteilseigner), hat das Recht, VRT innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach Erhalt des 3 Carbon-Bewertungsgutachtens darüber zu unterrichten (die Benachrichtigung), dass er eine Übertragung seiner 3 Carbon-Aktien (die 3 Carbon-Aktien des verkaufenden Anteilseigners) an VRT wünscht. Der jeweilige Kaufpreis wird in bar oder in vollständig bezahlten und steuerfreien Stammaktien von VRT (den VRT-Aktien), sofern diese an einer Börse (der Börse) notiert sind oder gehandelt werden, oder in einer in von VRT in eigenem Ermessen festgelegten Kombination beglichen. Der Kaufpreis für die 3 Carbon-Aktien des Anteilseigners (der Buy-out-Preis) wird folgendermaßen ermittelt:

Buy-out-Preis = 3 Carbon-Wert x Y

wobei Y den Prozentsatz des von 3 Carbon Extractions Inc. ausgegebenen und ausstehenden Stammaktienkapitals darstellt, der den 3 Carbon-Aktien des verkaufenden Anteilseigners am Stichtag drei Jahre nach dem endgültigen Vertragsabschluss entspricht. Die Anzahl der VRT-Aktien, die bei Zahlung des Buy-out-Preises gegebenenfalls ausgegeben werden, wird durch die Division des Buy-out-Preisen durch den abgezinsten Marktpreis ermittelt, der nachfolgend definiert wird. Der Abgezinste Marktpreis entspricht der durchschnittlichen Schlussnotierung an der Börse, an der die VRT-Aktien vorrangig gehandelt werden, im Zeitraum der 30 Handelstage vor dem Stichtag des Ablaufs von drei Jahren nach dem endgültigen Vertragsabschluss, abzüglich der maximalen Abzinsung, die gemäß den Vorgaben des jeweiligen Börsenstandorts gewährt werden kann.

- VRT wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Erhalt der Benachrichtigung dem verkaufenden Anteilseigner den Buy-out-Preis im Austausch gegen das Aktienzertifikat übergeben, das die zur Übertragung vorgesehenen 3 Carbon-Aktien des verkaufenden Anteilseigners repräsentiert.

Die LOI wurde zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen und tritt am 7. März 2018 in Kraft. Die Parteien werden die wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von 30 Tagen nach der Annahme dieser LOI durch VRT oder zu einem späteren, von beiden Seiten schriftlich abgestimmten Zeitpunkt, einen endgültigen Vertragsabschluss einzugehen. Der endgültige Vertragsabschluss wird daraufhin diese LOI ersetzen und ablösen. Die Parteien erkennen an, dass der endgültige Vertragsabschluss die hier ausgeführten Klauseln und Konditionen sowie zusätzliche Erklärungen, Garantien und Bedingungen beinhalten wird, die für vergleichbare Transaktionen vorgesehen sind. VRT wird bei Unterzeichnung der LOI 150.000 US-Dollar bezahlen. Die Transaktion unterliegt den erforderlichen Zulassungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde, einschließlich der Genehmigung der kanadischen Wertpapierbörse (CSE) und anderen Abschlusskonditionen.

Über Veritas Pharma Inc. Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über seine 80 %-Tochter Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, geistiges Eigentum (Anbausorten/Stämme) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

