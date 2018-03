Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 10/18 Freitag, 09.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.15 Die Akte Anis Amri Der Terrorist und die Fehler der Fahnder Deutschland 2017



10.00 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi



10.45 Das Mädchen, das mein Leben rettete Auf der Flucht vor dem IS



11.30 Jagd auf Christen Terror und Exodus im Nahen Osten



12.15 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



13.00 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016



18.05 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016



18.50 Despoten Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Despoten Bin Laden - Drahtzieher des Terrors Großbritannien 2015



22.25 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



23.10 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015



23.50 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



0.35 heute-journal



1.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



1.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



2.35 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



3.20 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010



4.05 Wo ist Hitler? Heiße Spuren im Kalten Krieg Deutschland 2011



4.50 Herrenmenschen für den Kaiser "Ober Ost"- die vergessene Kolonie Deutschland 2016







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: $dataSet.getValue("titel") $dataSet.getValue("telefon1") $dataSet.getValue("telefon2")



$dataSet.getValue("titel_ard") $dataSet.getValue("tel_ard1") $dataSet.getValue("tel_ard2")