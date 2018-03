1139te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes Das "Buy the Dip" Verhalten der Marktteilnehmer im Aktienmarkt ist eine positive Indikation S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Trotz der schwachen Eröffnung am gestrigen Handelstag gelang es den Bullen im S&P 500 an der 2.700er Unterstützung (20 Tage gleitender Durchschnitt) Stärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...