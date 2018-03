Liebe Leser,

in den Jahren zwischen 2010 und 2015 wuchs die Produktion von US-Rohöl um 4 Millionen bpd. 2016 bildete eine Ausnahme, im Jahr 2017 nahm die Produktion doch wieder um 1,2 Millionen bpd zu. Zuwachs kommt aus einem Sektor

Die Produktionssteigerungen gehen größtenteils auf die Förderung von Schieferöl zurück. So werden momentan Förderquoten wie in den 1970er Jahren erreicht. Es stellt sich nun die Frage, wie lange dieser Anstieg so weitergeht und wann die Produktion wieder ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...