Die Gemeinschaftswährung stieg nach der Ankündigung der EZB an, als die Zentralbank ihre Zusage im Hinblick auf eine Aufstockung ihres Anleihekaufprogramms revidierte. Darüber hinaus sicherte die Europäische Zentralbank zu, die Reinvestition der auslaufenden Verbindlichkeiten so lange wie nötig aufrecht zu erhalten. Als Reaktion auf die Entscheidung sprang der Euro wieder über die 1,24-Marke und der Zins bei den 10-jährigen Bundesanleihen stieg um zwei Basispunkte an.

