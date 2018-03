WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will die Energieerzeugung in den eigenen Kraftwerken am Standort Wolfsburg von Kohle auf Gas umstellen. Darüber hinaus sollen die Umweltlasten im gesamten Konzern - das betrifft Energie, Kohlendioxidausstoß, Wasserverbrauch, Lösemitteleinsatz und Abfall - bis 2025 um 45 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2010 sinken, wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte. In die neuen Gas- und Dampfturbinenanlagen als Ersatz für die Steinkohlekessel sollen rund 400 Millionen Euro fließen. Dies sei die größte Einzelmaßnahme in Sachen Umweltschutz in der VW -Geschichte, hieß es vom Konzern.

Zwei Kraftwerke in Wolfsburg sind für die Stromversorgung der Standorte Wolfsburg, Emden, Hannover, Kassel, Braunschweig und Salzgitter zuständig - jedenfalls zum überwiegenden Teil. Außerdem dienen sie der Wärmeversorgung des Werkes sowie der Stadt Wolfsburg./tst/DP/stk

